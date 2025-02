(VTC News) -

Lợi ích của việc đi bộ với sức khoẻ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BSCKI. Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga - Bộ Quốc phòng cho biết, đi bộ vừa để giải trí và rèn luyện sức khỏe với một số lợi ích bao gồm:

- Tăng cường sức khỏe tim mạch và phổi.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

- Giúp kiểm soát tốt các tình trạng như tăng huyết áp, mỡ máu cao, đau khớp và cơ hoặc cứng khớp và bệnh tiểu đường.

- Giúp xương chắc khỏe hơn và cải thiện sự cân bằng.

- Tăng sức mạnh cơ bắp và sức chịu đựng.

- Giảm mỡ cơ thể.

Việc rèn luyện thân thể bằng đi bộ cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim, tiểu đường type 2, loãng xương và một số bệnh ung thư.

Đi bộ cũng là hình thức hoạt động thể chất tuyệt vời cho những người thừa cân, người cao tuổi hoặc những người lâu ngày không tập thể dục.

BSCKI. Nguyễn Huy Hoàng cho biết, theo một báo cáo đặc biệt của Harvard Health, 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim đến 30%. Điều này được chứng minh là làm giảm xuất hiện các yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, tăng đường huyết.

Đi bộ giúp đốt cháy mỡ, tiêu thụ đường hiệu quả trong khi việc di chuyển liên tục với cường độ cao trong thời gian ngắn giúp ổn định nhịp tim, hạ huyết áp và tăng độ đàn hồi thành mạch.

Đi bộ thế nào để giảm cân, đẹp dáng?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang trang tin Eat This, Not That! cho biết, theo huấn luyện viên thể lực James Rodgers, đang làm việc tại Mỹ, đi bộ là hoạt động tuyệt vời để giảm cân và sẽ hữu ích hơn nếu bạn biến nó trở thành thói quen tự nhiên, được thực hiện đều đặn và có kế hoạch.

Tuy nhiên, huấn luyện viên này không khuyến khích những kế hoạch khó thực hiện thường xuyên và "không tưởng" với nhiều người như đi bộ 10.000 bước/ngày, bởi điều này có thể trở thành gánh nặng.

Để đi bộ hiệu quả, đầu tiên hãy chú trọng xây dựng sức bền thông qua tập luyện đều đặn. Các buổi đi bộ cần có mục tiêu cụ thể, có thể bắt đầu với thời gian chỉ 15 phút, rồi tăng lên thêm 10 phút sau mỗi 2-3 tuần cho đến khi đạt mốc 1 giờ.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên này cũng khuyên mọi người không chỉ tập trung vào số bước chân mà còn phải kết hợp tốc độ và nhịp độ (số bước/phút), chú ý vung cánh tay nhanh hơn. Đặc biệt, đi bộ ở các địa hình mới có tính thử thách cơ bắp (đường mòn, đường nhấp nhô, công viên) sẽ giúp việc tập luyện thú vị hơn.

Một quan niệm sai lầm khác về đi bộ là không "đủ khó" hoặc không đủ mạnh để hỗ trợ giảm cân. Theo James Rodgers, nhiều cách để tăng cường độ đi bộ thông qua địa hình, tốc độ, độ dốc và mang theo vật nặng.

James Rodgers còn nhấn mạnh đi bộ trên độ dốc làm tăng nhịp tim, tăng quá trình đốt cháy chất béo cũng như giúp các cơ được tập luyện, bao gồm cả cơ mông, cơ lớn trước đùi và bắp chân.

Ngoài ra, đi bộ cùng bạn đồng hành cũng có thể giúp chúng ta khám phá những cung đường mới và chia sẻ được những mẹo hữu ích giúp việc tập luyện bớt nhàm chán và hiệu quả hơn.