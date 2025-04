Đội hình diễu binh Bộ Quốc phòng từ Hà Nội lên đường vào Nam

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào 8h sáng 30/4 tại TP.HCM với hơn 13.000 người tham gia.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do thành phố đảm nhiệm.

Hoạt động diễu hành, diễu binh sẽ diễn ra trên tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.