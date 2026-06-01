  • logo
Xuất bản ngày 01/06/2026 10:30 AM
Cập nhật lúc 10:36 AM ngày 01/06/2026

Đề Văn thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Như Thúy
Như Thúy
(VTC News) -

Hơn 150.000 thí sinh TP.HCM vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026 trong thời gian 120 phút.

Sáng nay 1/6, TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Môn Ngữ văn được tổ chức theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi Ngữ văn tiếp tục đánh giá năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tăng yêu cầu vận dụng và tư duy.

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Đề Văn thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026 - 1
Đề Văn thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2026 - 2

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, chiều nay, thí sinh tại TP.HCM sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Để phục vụ kỳ thi Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, với hơn 6.400 phòng thi. Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.

Thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh minh họa)

Thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh minh họa)

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Tin thế giới nổi bật trong ngày 1/6

Tin thế giới nổi bật trong ngày 1/6

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 1/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Iran, eo biển Hormuz, Myanmar, Hàn Quốc và sự cố hàng không tại Mỹ.

So sánh VinFast Evo Grand và Feliz 2025

So sánh VinFast Evo Grand và Feliz 2025

VinFast ra mắt Feliz và Evo Grand, mang đến lựa chọn xe máy điện mạnh mẽ, tiết kiệm với thiết kế hiện đại và tính năng an toàn vượt trội.