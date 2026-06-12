Đề Văn gọi Steve Jobs, Elon Musk là 'nhà phát minh' gây tranh cãi: Bộ GD&ĐT lên tiếng

(VTC News) -

Trước tranh luận về đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 nhắc Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bộ GD&ĐT khẳng định đề thi không yêu cầu thí sinh phải ghi nhớ thông tin chi tiết về các nhân vật này, đồng thời đã tính đến sự khác biệt về điều kiện học tập giữa các vùng miền.

Tại họp báo chiều nay 12/6 về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết Hội đồng ra đề đã bàn bạc, cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề này ngay từ khâu xây dựng đề thi.

Cần nhìn nhận câu hỏi trong tổng thể cấu trúc đề thi. Phần nghị luận xã hội năm nay chỉ chiếm 2/10 điểm và mang tính phân loại, nhằm đánh giá khả năng tư duy, lập luận và trình bày quan điểm của thí sinh.

“Đề thi không yêu cầu học sinh phải ghi nhớ chi tiết như các nhân vật đã phát minh gì hay có thành tựu cụ thể nào”, ông Hà nhấn mạnh.

Ngữ liệu trong đề đã cung cấp những dữ kiện cần thiết. Ba nhân vật được đưa vào đề thi được đặt trong bối cảnh là những biểu tượng của công nghệ, đổi mới sáng tạo để gợi mở suy nghĩ cho học sinh về khát vọng phát triển đất nước và việc tạo ra những giá trị mới.

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Gợi ý đáp án môn Văn

Toàn cảnh họp báo.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, trong quá trình soạn thảo đề, từng câu chữ đều được nhóm tác giả cân nhắc rất kỹ, tham khảo ý kiến chuyên môn và tra cứu về cách sử dụng các khái niệm như “phát minh”, “đổi mới”, “sáng tạo” để bảo đảm phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực học sinh. Vì vậy, yếu tố vùng miền và sự công bằng giữa các nhóm thí sinh đã được tính đến.

Môn Ngữ văn có đặc thù vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nên việc đánh giá không chỉ dựa vào ghi nhớ kiến thức mà còn chú trọng khả năng cảm thụ, phân tích và lập luận. Vì vậy, việc đánh giá không chỉ dựa vào khả năng ghi nhớ kiến thức mà còn chú trọng khả năng cảm thụ, tư duy, phân tích và lập luận của học sinh.

Điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là giảm tình trạng học thuộc văn mẫu. Nếu trước đây việc kiểm tra thường xoay quanh một số tác phẩm quen thuộc, khiến việc ôn luyện dễ trở thành khuôn mẫu, thì với chương trình mới, đề thi có thể sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, gắn với những vấn đề thực tiễn của đời sống, khoa học, công nghệ và sự phát triển của đất nước.

Liên quan đến công tác chấm thi, GS Nguyễn Ngọc Hà cho biết Bộ GD&ĐT quán triệt các địa phương bảo đảm sự thống nhất, khách quan trong quá trình chấm. "Tính mở của môn Ngữ văn không có nghĩa là trả lời thế nào cũng được. Các cách tiếp cận khác nhau vẫn được chấp nhận nếu lập luận chặt chẽ, phù hợp yêu cầu đề”, ông Hà cho biết.

Cụm từ “Steve Jobs Việt Nam” được sử dụng như một phép ẩn dụ, gợi mở suy nghĩ của học sinh về những con người có khả năng tạo ra đổi mới, sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Theo Bộ GD&ĐT, việc đổi mới cách ra đề và cách chấm thi hướng tới mục tiêu đánh giá đúng năng lực người học, khuyến khích tư duy độc lập và sáng tạo thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn sáng 11/6, câu hỏi “Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam’?” trong phần Viết của đề thi tốt nghiệp THPT 2026 đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Một trong những ý kiến gây chú ý nhất là băn khoăn về tính công bằng trong tiếp cận đề bài khi ngữ liệu nhắc tới Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk – những nhân vật công nghệ nổi tiếng trên thế giới. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Liệu tất cả thí sinh trên cả nước, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, có đều biết họ là ai và hiểu đầy đủ về vai trò, đóng góp của họ để tiếp cận đề thi một cách thuận lợi?