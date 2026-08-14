XSVL 14/8 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay thứ 6 ngày 14/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVL 14/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/8/2026 - Xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 14/8/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 14/8/2026.

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- XSVL 7/8/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 7/8/2026 có giải đặc biệt là 779240 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 7/8, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 7/8/2026

- XSVL 31/7/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 31/7/2026 có giải đặc biệt là 382125 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 31/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 31/7/2026

- XSVL 24/7/2026

Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 24/7/2026 có hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 24/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 24/7/2026

- XSVL 17/7/2026

Giải đặc biệt của xổ số Vĩnh Long ngày 17/7/2026 là 899058 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVL 17/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 17/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vĩnh Long bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm: Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm: Công ty XSKT Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm: Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 14/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.