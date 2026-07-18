Đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sỹ Huỳnh Văn Quên

(VTC News) -

Chiều 18/7, trả lời Báo Điện tử TC News, ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, địa phương vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) là vợ liệt sỹ Huỳnh Văn Quên sau khi thân tộc họ Huỳnh thống nhất ký xác nhận.

Hồ sơ đề nghị đã được UBND xã Vàm Cỏ chuyển đến UBND tỉnh Tây Ninh vào sáng cùng ngày để xem xét theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Lệ - người yêu liệt sỹ Huỳnh Văn Quên.

Theo ông Đặng Văn Tây Lo, trước khi hoàn thiện hồ sơ, UBND xã Vàm Cỏ đã tổ chức cuộc họp thân tộc họ Huỳnh để lấy ý kiến thống nhất.

“Cả thân tộc họ Huỳnh đều thống nhất cao về việc đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sỹ Huỳnh Văn Quên. 6 người đã ký chấp thuận vào hồ sơ để xã gửi lên tỉnh”, ông Tây Lo cho biết.

Về trường hợp của bà Nguyễn Thị Lệ, theo Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, đây là hồ sơ có nhiều yếu tố đặc thù. Thời điểm liệt sỹ Huỳnh Văn Quên hy sinh, bà Lệ và ông mới trong thời gian tìm hiểu, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sỹ.

Khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng làm hồ sơ đề nghị được công nhận là vợ liệt sỹ để hưởng chế độ theo quy định. Tuy nhiên, hồ sơ khi đó được cơ quan chức năng trả lại và hướng dẫn bổ sung giấy xác nhận của cha mẹ liệt sỹ công nhận bà là con dâu. Do chưa hoàn thiện được giấy tờ theo yêu cầu nên hồ sơ không được tiếp tục xem xét.

Vì vậy, việc toàn bộ thân tộc họ Huỳnh thống nhất ký xác nhận đã bổ sung căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng xem xét hồ sơ của bà Nguyễn Thị Lệ theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Lệ cùng thân nhân liệt sỹ Huỳnh Văn Quên đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng.

6 người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ, gồm bà Huỳnh Thị Sảnh (cô ruột liệt sỹ), ông Huỳnh Văn Chín, bà Huỳnh Thị Lê, ông Huỳnh Văn Mười, ông Huỳnh Văn Nhỏ (các em ruột), và ông Lê Văn Xem, con của cô ruột liệt sỹ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Huỳnh Văn Nhỏ, người được gia tộc ủy quyền đại diện lập hồ sơ, cho biết việc hoàn thiện hồ sơ lần này được gia đình thống nhất thực hiện ngay sau khi biết thông tin lực lượng quy tập tìm thấy hài cốt cùng nhiều chi tiết trùng khớp với hồ sơ của liệt sỹ Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng.

“Hồ sơ có lệch chữ ”Y“ trong tên, nhưng gia đình tin rằng đó chính là anh tôi. Người miền Tây mình phát âm chữ Quên với Quyên nghe gần giống nhau, chắc người ghi hồ sơ nghe vậy rồi viết thành Quyên. Chứ từ nhỏ đến lớn, anh tôi chỉ có một cái tên là Huỳnh Văn Quên.

Chính thông tin ấy đã thôi thúc cả dòng họ nhanh chóng ngồi lại, thống nhất hoàn thiện hồ sơ để chị Hai Lệ được công nhận là vợ liệt sỹ trước khi anh được đưa về với gia đình. Chúng tôi cũng đã giám định ADN và đang chờ kết quả”, ông Nhỏ chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (trái) và ông Huỳnh văn Chín - em trai liệt sỹ Huỳnh Văn Quên.

Còn ông Huỳnh Văn Chín nói rằng việc thống nhất ký xác nhận thể hiện nguyện vọng chung của cả gia đình.

“Gia đình chúng tôi từ lâu đã xem chị Lệ là người gắn bó với anh Quên. Nay các thành viên trong dòng họ cùng ký xác nhận để cơ quan chức năng có thêm căn cứ xem xét, công nhận đúng sự thật”, ông Chín nói.