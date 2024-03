Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

Tại kỳ họp thứ 37 (ngày 6 - 8/3), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Hà Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cơ quan kiểm tra của đảng cũng nhận định các cá nhân này vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Phạm Đình Cự, Nguyễn Tư Sơn, Nguyễn Thế Bình.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum và nhận thấy tập thể này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ.

Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để TAND tỉnh và một số tòa án cấp huyện vi phạm quy định trong công tác xét xử.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum đã để xảy ra vi phạm khi áp dụng các điều luật, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tạm đình chỉ, cho hưởng án treo, hoãn chấp hành hình phạt tù không đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội; hủy, sửa nhiều bản án trái quy định pháp luật.

Theo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum, những vi phạm, khuyết điểm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội; ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Tòa án tỉnh Kon Tum, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Theo cơ quan kiểm tra, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Chánh án Đỗ Thị Kim Thư cùng cấp phó Nguyễn Tiến Tăng.

Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm và báo cáo lại kết quả.

Ngày 17/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thế Bình (SN 1975, thường trú tại Tổ 6, phường Minh Khai, TP Hà Giang) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí để điều tra theo quy định của pháp luật".

Theo nhà chức trách, ông Nguyễn Thế Bình đang giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang, trong quá trình tổ chức mua sắm, trang cấp thiết bị cho các trường năm 2019 và 2020, ông Bình đã có những hành vi sai phạm như: Cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường; cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình; mua sắm và cấp trang thiết bị không theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.