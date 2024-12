Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nói lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ.

Đánh bom tại lễ hội ở Thái Lan, thương vong lớn.

Bà Paetongtarn ra lệnh cho cảnh sát và các cơ quan an ninh nhanh chóng điều tra vụ việc, bắt giữ những kẻ gây án và đưa ra trước công lý. Bà cũng chỉ thị cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp an ninh tại tất cả các lễ hội sắp tới để đảm bảo trật tự và an toàn công cộng.

Theo hãng tin AP, hai nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ việc.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanathip Sawangsang, cảnh sát địa phương báo cáo đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa các nhóm đối địch trước vụ nổ; hiện không có mối đe dọa an ninh nào lớn hơn. Các bằng chứng pháp y cho thấy, thiết bị nổ là một quả bom tự chế.