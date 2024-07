Đài VTC tập trung tổng lực đưa tin Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VTC News) -

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Thông cáo đặc biệt về tổ chức Lễ Quốc tang với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát chiều 20/7.

Để chuẩn bị cho hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Trần Đức Thành liên tục tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch tuyên truyền chung của Đài Tiếng nói Việt Nam, và chỉ đạo sát sao các kế hoạch nội dung thực hiện các bản tin trực tiếp Lễ Quốc tang, đồng thời cử khoảng 40 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, MC tốt nhất của Kênh Thời sự Chính trị tổng hợp (VTC1), VTC Now để tập trung cao độ thực hiện 3 bản tin trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên sóng của Kênh VTC1, VTC10, VTC Now.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao đổi với lãnh đạo và cán bộ Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về các phương án chuẩn bị cho Lễ Quốc tang.

Đến thời điểm này, các đơn vị báo chí của Đài đã thực hiện hàng trăm tin bài kể từ sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng có thông cáo về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Các tin bài phóng sự được đề cập ở nhiều góc độ như việc nhắc lại những quan điểm lớn của Tổng Bí thư trong các lĩnh vực then chốt như xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng, văn hóa, ngoại giao cho đến những phóng sự về thời học sinh hay những khoảnh khắc đời thường của Tổng Bí thư với tác phong giản dị, gần gũi Nhân dân…

Phóng viên kênh VTC1 phỏng vấn bà Phạm Thị Thinh, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Quốc gia Sự thật, người biên tập hơn 20 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên thực hiện các nội dung tin bài bằng sự tâm huyết, tình cảm của mỗi cá nhân để bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.

Phóng viên VTC1 phỏng vấn Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn về những đóng góp lớn lao trong lĩnh vực đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều sản phẩm báo chí gây xúc động mạnh đối với công chúng, đáng chú ý có những phóng sự: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người Việt; Quê hương Đông Hội vắng bóng đi một người con ưu tú; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người lãnh đạo hết lòng vì dân, người học trò xuất sắc, khiêm nhường, giản dị, từ sinh viên Ngữ văn đến người đứng đầu Đảng và Nhà nước; Tổng Bí thư miệt mài làm việc đến hơi thở cuối cùng…

Nhà báo Khiếu Hương (Kênh VTC1) phỏng vấn ông Ngô Bá Dục (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) - người bạn đồng môn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

VTC1, VTC Now thực hiện Bản tin trực tiếp Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6h30-8h30 sáng thứ 5 ngày 25/7/2024 với sự tham gia của các điểm cầu tại Nhà tang lễ Quốc gia; xã Đông Hội, quê hương của Tổng Bí thư và các điểm cầu tại Nghệ an, Đà Nẵng, TP.HCM để phản ánh chân thực nhất về tâm tư, tình cảm, sự yêu mến và tiếc thương đối với Tổng Bí thư.

Các bản tin sẽ được thực hiện trực tiếp kéo dài từ 2 giờ đến 3 giờ như thông báo đặc biệt của Ban Chấp hành trung ương Đảng trên tinh thần khai thác tối đa hạ tầng hiện có. Làm tốt chương trình này cũng là cách mà tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Đài VTC thể hiện sự tri ân, trân trọng những đóng góp của Tổng Bí thư cho đất nước.

Phóng viên Tuyết Nhung, Kênh Thời sự Chính trị Tổng hợp VTC1 trao đổi và phỏng vấn ông Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội). Đây là ngôi trường gắn bó với giai đoạn đi học 6 năm, từ năm 1957 đến năm 1963 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phòng truyền thống của nhà trường còn lưu giữ nhiều hình ảnh, lời nhận xét của giáo viên về người học trò xuất sắc Nguyễn Phú Trọng từ năm 1963.

Phóng viên Tuyết Nhung, Kênh Thời sự Chính trị Tổng hợp VTC1 trao đổi và phỏng vấn Giáo sư Vũ Minh Giang tại Phòng truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nơi đây lưu giữ cuốn khóa luận tốt nghiệp về đề tài "Thơ ca dân gian với nhà thơ Tố Hữu" của sinh viên Nguyễn Phú Trọng với điểm tối ưu duy nhất của khoá đó và tấm hình Tổng Bí thư chụp với các bạn sinh viên khoá 8 khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội đã được Tổng Bí thư trao tặng cho Đại học Quốc gia Hà Nội khi xây dựng phòng truyền thống sau hơn 50 năm được Tổng Bí thư giữ gìn.

VTC Now tập trung phản ánh Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tinh thần, tình cảm và trách nhiệm cao nhất.