Đà Nẵng dự kiến mở tour khám phá thiên nhiên thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ

(VTC News) -

Theo kế hoạch triển khai chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến TP Đà Nẵng năm 2025 sẽ gồm 2 chiến dịch lớn là “Da Nang A New Era of Travel-Đà Nẵng, hành trình khám phá mới” và “Da Nang Say Hi-Đà Nẵng Xin Chào”.

Theo đó, chiến dịch “Da Nang A New Era of Travel-Đà Nẵng, hành trình khám phá mới” sẽ nhấn mạnh vào sự đổi mới và giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm du lịch chất lượng cao của thành phố.

Các sản phẩm mới tập trung giới thiệu trong chiến dịch này gồm “Khám phá Đà Nẵng về đêm” với điểm nhấn Da Nang Downtown, du ngoạn sông Hàn, Phố đi bộ Bạch Đằng.

Tiếp đó là tour “Khám phá Ẩm thực Đà Nẵng” với điểm nhấn chương trình bản đồ ẩm thực Đà Nẵng, xưởng bia Bana Brew House và các chương trình tour khám phá ẩm thực khác.

Đặc biệt, với tour “Khám phá thiên nhiên Đà Nẵng” sẽ có điểm nhấn là chương trình thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ (bán đảo Sơn Trà) và ngắm Vọoc linh trưởng độc đáo, quý hiếm của thế giới, các hoạt động vui chơi giải trí nước, dù lượn.

Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng chuẩn bị buổi thiền trà trên đỉnh Bàn Cờ ngày 6/3.

Tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ được kỳ vọng mang lại sự thành công bởi đây là nơi tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái của ông-bà Paula Hurd từng tham gia buổi thiền trà đặc biệt do nghệ nhân Hoàng Anh Sướng chuẩn bị vào chiều tối 6/3.

Với chiến dịch “Da Nang Say Hi-Đà Nẵng Xin Chào” sẽ tập trung thu hút khách du lịch quay trở lại Đà Nẵng, gồm khách du lịch trong nước và quốc tế đã từng đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến nay.

Chiến dịch dự kiến tặng 20.000 voucher (có giá trị sử dụng đến hết năm 2025) để thu hút khách đến trải nghiệm tại Đà Nẵng. Du khách có cơ hội được nhận voucher qua 2 hình thức là tham gia vòng quay may mắn tại website/fanpage của chiến dịch và tham gia bốc thăm may mắn tại Sân bay Quốc tế và quốc nội Đà Nẵng.

Kế hoạch đặt ra là góp phần đạt mục tiêu thu hút khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2025 ước đạt hơn 10,5 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,3 triệu lượt, khách nội địa ước đạt hơn 6,2 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 ước đạt 40,7 nghìn tỷ đồng.