(VTC News) -

Bỉ 0 1 Senegal 25‘ Diarra

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bỉ và Senegal bắt đầu lúc 3h ngày 2/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bỉ vs Senegal mới nhất tại đây.

Senegal ghi bàn trước. (Ảnh: Reuters)

Bỉ và Senegal tạo ra hiệp một có nhịp độ cao với tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng. Đội bóng châu Phi là bên có chất lượng cơ hội vượt trội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,9. Đội tuyển Bỉ có giai đoạn ép sân dài hơn nhưng chủ yếu chuyền qua lại mà không tạo ra sức uy hiếp đáng kể.

Senegal nhập cuộc sắc hơn ở các pha đưa bóng vào vòng cấm. Ismaila Sarr là điểm đến nguy hiểm nhất, hai lần khiến khung thành Bỉ chao đảo với các pha dứt điểm trúng cột. Trong tình huống ở phút 25, Habib Diarra có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng vào khung thành rộng mở.

Những ngôi sao tấn công của đội tuyển Bỉ là Jeremy Doku, Leandro Trossard và Kevin De Bruyne không có điểm nhấn trong hiệp một. Cầu thủ chơi hay nhất của đội bóng châu Âu trong nửa đầu trận đấu là thủ môn Thibaut Courtois với những pha cứu thua xuất sắc.

Đội hình Bỉ vs Senegal

Bỉ: Thibaut Courtois (1), Arthur Theate (3), Brandon Mechele (4), Maxim De Cuyper (5), Kevin De Bruyne (7), Youri Tielemans (8), Leandro Trossard (10), Jeremy Doku (11), Charles De Ketelaere (17), Hans Vanaken (20), Timothy Castagne (21).

Senegal: Mory Diaw (23), Ismail Jakobs (14), Krepin Diatta (15), Ismaila Sarr (18), Moussa Niakhate (19), Idrissa Gana Gueye (5), Pathe Ciss (6), Sadio Mane (10), Iliman Ndiaye (13), Habib Diarra (21), Pape Gueye (26).

Thông tin Bỉ và Senegal trước trận đấu

Bỉ gặp Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Lumen Field, Seattle, Washington, Mỹ. Đây là lần đầu tiên Bỉ và Senegal gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Đội thắng cặp Bỉ vs Senegal gặp đội thắng cặp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/8.

Bỉ đấu với Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bỉ đứng đầu bảng G với 5 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia hòa Ai Cập 1-1, hòa Iran 0-0 và thắng New Zealand 5-1 ở lượt cuối. Senegal đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng châu Phi thua Pháp 1-3, thua Na Uy 2-3 và thắng Iraq 5-0.

Hệ thống dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Bỉ có 46,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Senegal là 25,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 27,5%.

Một số chỉ báo dữ liệu trước trận nghiêng về kịch bản có bàn thắng. Ba trận của Senegal tại World Cup 2026 có tổng cộng 14 bàn, trong đó đội bóng châu Phi ghi 8 bàn và thủng lưới 6 lần.

Bỉ bất bại 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đội tuyển này là đội đầu tiên đứng nhất bảng World Cup dù không thắng 2 trận đầu kể từ Mỹ năm 2010.