Sếp đội bóng mở tiệc giữa World Cup mặc cầu thủ thiếu ăn, HLV chưa ký hợp đồng

(VTC News) -

Việc đội tuyển Senegal bị Bỉ loại khỏi World Cup 2026 đã kéo theo hàng loạt bê bối, khiến Liên đoàn bóng đá Senegal rơi vào tâm bão chỉ trích. Tranh cãi bắt đầu từ quyết định chia tay đội tuyển của tiền vệ Pape Gueye, sau đó tiếp tục leo thang với các cáo buộc về tiệc tùng, sử dụng rượu bia và chi tiêu quá mức của một số thành viên trong phái đoàn.

Theo trang Sport News Africa, nơi đóng quân của đội tuyển Senegal trong thời gian thi đấu World Cup 2026 đã biến thành địa điểm tổ chức các bữa tiệc và những cuộc gặp gỡ riêng tư.

HLL Pape Thiaw và một số thành viên liên đoàn dính bê bối sau thất bại tại World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Nguồn tin cho biết một số quan chức trong đoàn đã mời bạn bè và các nhà sáng tạo nội dung đến tham dự những buổi tiệc rượu, tặng quà đắt tiền và nhiều khoản chi tiêu xa hoa.

Bầu không khí tại đại bản doanh trở nên hỗn loạn đến mức nhân viên khách sạn nhiều lần phàn nàn về tiếng ồn. Các buổi tiệc diễn ra cùng thời điểm đội tuyển tập luyện và thi đấu.

Tình trạng thiếu trách nhiệm của một số thành viên ban hậu cần còn khiến chính các cầu thủ phải tự lo những nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Có thời điểm, họ phải tự đặt đồ ăn nhanh về khách sạn vì không được phục vụ đầy đủ.

Chưa dừng lại ở đó, một sự việc hy hữu còn liên quan đến huấn luyện viên trưởng Pape Thiaw cũng xuất hiện. Chỉ vài giờ trước trận đấu quyết định ở vòng bảng giữa Senegal và Na Uy, nhà cầm quân này vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với Liên đoàn bóng đá Senegal.

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Theo nguồn tin, bản hợp đồng được hoàn tất một cách vội vã ngay trước khi toàn đội lên xe tới sân vận động nhằm tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ông Pape Thiaw buộc phải ký vào thỏa thuận dù vẫn có những điều khoản chưa được thảo luận kỹ.

Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Senegal ngày càng gia tăng. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự xấu hổ trước cách điều hành của các quan chức đội tuyển. Nhiều người hy vọng sẽ có thêm nhiều cầu thủ khác lên tiếng và liên đoàn sẽ đưa ra tuyên bố để làm rõ tình hình và xoa dịu căng thẳng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Senegal chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.