Senegal giữ cúp vô địch châu Phi trong căn cứ quân sự, quyết không trả Morocco

HLV Senegal mang cúp AFCON đến cất ở căn cứ quân sự.

Theo nguồn tin từ Topskills UK Sports, HLV trưởng Pape Thiaw của đội tuyển Senegal đã mang chiếc cúp vô địch giải bóng đá Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) tới một căn cứ quân sự. Danh hiệu này được cất giữ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội, nhằm tránh nguy cơ phải trao lại danh hiệu cho Morocco.

Ngày 19/3, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye xuất hiện trong văn phòng bên cạnh chiếc cúp AFCON trong một bài đăng trên mạng xã hội ngay sau quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF).

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tranh cãi quanh trận chung kết AFCON leo thang. Sau 2 tháng kể từ trận chung kết AFCON, CAF quyết định đảo ngược kết quả. Đội thắng là Senegal bị xử thua 0-3. CAF tước danh hiệu vô địch của Senegal và trao lại cho đội thua là Morocco.

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye xuất hiện trong văn phòng bên cạnh chiếc cúp AFCON. (Nguồn: Bassirou Diomaye Faye/Facebook)

Lý do khiến đội tuyển Senegal bị xử thua là hành động rời sân phản đối quyết định của trọng tài ở trận chung kết. Khi đó, trọng tài Jean-Jacques Ndala cho Morocco được hưởng quả phạt đền trong thời gian đá bù của hiệp 2. Ông cho rằng Malick Diouf của Senegal phạm lỗi với Brahim Diaz trong vòng cấm.

Huấn luyện viên Pape Thiaw yêu cầu các cầu thủ rời sân, đi thẳng vào phòng nghỉ. Sau đó, đội trưởng Sadio Mane động viên các đồng đội quay trở lại thi đấu.

Trong khi đó, huấn luyện viên Morocco là Walid Regragui chỉ trích đối thủ tạo ra hình ảnh “đáng xấu hổ” cho bóng đá châu Phi. Ông nói về HLV Thiaw của Senegal: “Một HLV yêu cầu các cầu thủ rời sân ư? Hành động của Pape không làm rạng danh châu Phi. Thiaw đã không hành xử đúng đẳng cấp. Ông ấy là một nhà vô địch, nên có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, nhưng chúng ta đã làm gián đoạn trận đấu trước con mắt của toàn thế giới trong 10 phút".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Senegal, ông Abdoulaye Fall, phát biểu trong một cuộc họp báo. (Nguồn: Al Jazeera)

Sau vụ việc, đội tuyển Morocco khiếu nại với CAF, cuối cùng thắng kiện và giành được chức vô địch.

Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) sau đó đã giao cho các luật sư tiến hành kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Chủ tịch FSF Abdoulaye Fall khẳng định Senegal sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, nhằm bảo vệ chiến thắng mà đội tuyển giành được trên sân cỏ. Ông nhấn mạnh liên đoàn sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để đòi lại công bằng.

Trong khi đó, Chủ tịch CAF Patrice Motsepe vẫn bảo vệ quyết định của tổ chức này. Ông cho rằng phán quyết của ban phúc thẩm là cần thiết để đảm bảo tính liêm chính và trật tự cho các giải đấu.