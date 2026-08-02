Thu Minh - Hương Tràm ôm nhau trên sân khấu, xóa tan tin đồn rạn nứt suốt 13 năm

(VTC News) -

Sự xuất hiện bất ngờ của Thu Minh trong concert “Phao cứu sinh” của Hương Tràm tối 1/8 ở Hà Nội trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt, màn hội ngộ của cô và học trò Hương Tràm được xem như lời đáp trả rõ ràng nhất.

Thu Minh bất ngờ xuất hiện trong concert của Hương Tràm.

Ngay sau tiết mục Anh, khán giả vỡ òa khi khách mời bí mật lộ diện là Thu Minh - người từng dìu dắt Hương Tràm giành ngôi quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Hai nghệ sĩ cùng hòa giọng trong mashup Yêu mình anh và Với em là mãi mãi tạo nên một trong những điểm nhấn cảm xúc nhất của đêm diễn.

Sau hơn một thập kỷ, Thu Minh và Hương Tràm mới có dịp đứng chung trên sân khấu. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ không chỉ là màn kết hợp âm nhạc mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi cô trở lại trong concert cá nhân lớn nhất sự nghiệp của học trò.

Những lời nhắn gửi xúc động của Thu Minh và Hương Tràm trên sân khấu khiến khán giả xúc động, khép lại nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt giữa hai cô trò.

Trên sân khấu, Thu Minh xúc động chia sẻ: “14 năm từ 2012 đến nay, một chặng đường không ngắn. Cuộc sống luôn có vui buồn, thăng trầm, nhưng tất cả đều là hành trang để mỗi người trưởng thành hơn. Suốt từng ấy năm, chị chưa từng nhìn em khác đi. Em vẫn luôn là em bé của chị.

Điều chị nhận ra hôm nay, thành công lớn nhất không chỉ là của riêng mình, mà là được đồng hành, dẫn dắt và chứng kiến các em trưởng thành. Nhìn học trò của mình được khán giả yêu thương, đó là niềm tự hào lớn nhất. Cảm ơn khán giả luôn yêu thương và ở bên Hương Tràm để em có thể đứng vững trên sân khấu hôm nay”.

Đáp lại những lời chia sẻ của người thầy, Hương Tràm không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình của mình: “Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã, nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó - lắng nghe, trả lời và động viên em. Được chị gọi là ‘baby của chị’ đến hôm nay vẫn là một điều rất đặc biệt và quý giá với em. Em biết ơn chị vì đã luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo em suốt hành trình vừa qua”.

Trước đó, tranh cãi giữa Thu Minh - Hương Tràm nổ ra giữa tháng 11/2013 không lâu sau khi nữ ca sĩ sinh năm 1995 chiến thắng ở chương trình The Voice. Sau khi thông tin Hương Tràm không hề liên lạc với huấn luyện viên kể từ khi giành chiến thắng gây xôn xao dư luận, nữ ca sĩ viết tâm thư.

Hương Tràm khẳng định không có Thu Minh, cô không giành được chiến thắng. Tuy nhiên, Hương Tràm cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc cô tự tìm cách xử lý ca khúc sau đó mới cùng huấn luyện viên tập luyện nhưng bị khán giả đánh giá thiếu sáng tạo, chỉ biết dựa vào Thu Minh.

Tâm thư của Hương Tràm tiếp tục gây tranh cãi. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ vô ơn với người có công dìu dắt cô trong chương trình.

Phan Mạnh Quỳnh góp mặt trong chương “Buông”, mang đến loạt tiết mục giàu cảm xúc, kết nối câu chuyện về quê hương và hành trình trưởng thành của Hương Tràm.

Concert Phao cứu sinh diễn ra tối 1/8 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình. Chương trình được chia thành bốn phần gồm Trở về, Đối diện, Buông và Trở lại, tái hiện hành trình trưởng thành, chữa lành và tìm lại chính mình của nữ ca sĩ.

Mở đầu bằng những ca khúc làm nên tên tuổi như Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Ngốc, Hương Tràm đưa khán giả trở về ký ức nhưng với những bản phối và ngôn ngữ sân khấu mới. Chương hai đi sâu vào những góc tối nội tâm qua các tiết mục như Đợi, Set Fire to the Rain, Golden, kết hợp cùng 52Hz và Lâm Bảo Ngọc, khắc họa hành trình đối diện tổn thương.

Điểm nhấn của đêm diễn là chương ba với ca khúc chủ đề Phao cứu sinh. Hình ảnh tấm vải khổng lồ tạo thành những con sóng rồi phủ kín sân khấu, trước khi Hương Tràm biến mất, trở thành ẩn dụ cho sự lột xác và tái sinh. Nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn mỗi người đều có thể trở thành “phao cứu sinh” của chính mình.

NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm - cùng con gái trình diễn tiết mục “Gái NGHỆ”, đưa chất liệu ví giặm và hình ảnh quê hương xứ Nghệ lên sân khấu concert.

Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện trong loạt tiết mục như Sau lời từ khước, Nước ngoài, Có chàng trai viết lên cây, góp phần nối mạch câu chuyện về quê hương và hành trình xa xứ. Tiết mục Gái NGHỆ với NSND Tiến Dũng - bố Hương Tràm cùng chất liệu ví giặm và hình ảnh xứ Nghệ mang đến dấu ấn văn hóa đậm nét...

Với cấu trúc kể chuyện rõ ràng, sân khấu được đầu tư công phu cùng sự góp mặt của nhiều khách mời như Thu Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc và 52Hz, “Phao cứu sinh Concert” không chỉ đánh dấu sự trở lại của Hương Tràm mà còn cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, biết biến trải nghiệm cá nhân thành chất liệu sáng tạo, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.