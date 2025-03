Công ty may ở Bắc Ninh xả khói đen kịt khiến khu dân cư nghẹt thở

(VTC News) -

Video: Công ty may Đáp Cầu xả khói đen kịt khiến dân nghẹt thở

Thời gian gần đây, người dân sinh sống quanh Công ty Cổ phần Tổng công ty may Đáp Cầu (Công ty may Đáp Cầu) ở phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, liên tục phản ánh về tình trạng công ty này xả khói đen và mùi khét lẹt ra môi trường. Đặc biệt, lúc công ty bắt đầu vào ca làm, khói dày đặc lan tỏa khắp khu dân cư khiến người dân ngột ngạt.

"Mỗi khi công ty xả khói là cả khu vực này bị bao trùm bởi một màn khói đen kịt, mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, rất khó chịu. Nhiều hôm tôi phải đóng kín cửa cả ngày mà vẫn không tránh được cảm giác khó thở, buồn nôn, thậm chí bị đau đầu, chóng mặt", bà Lưu Thị Hồng (ở khu 8, phường Thị Cầu) bức xúc.

Công ty may Đá Cầu xả khói đen kịt giữa khu dân cư.

Ngoài khói đen, nhà máy thường xuyên xả khói trắng, hơi nước.

Người dân cho rằng, khói đen và mùi khét là do công ty tận dụng nguồn vải vụn, vải thừa từ quá trình sản xuất để làm nhiên liệu đốt lò hơi phục vụ khâu là, ủi sản phẩm, vải vóc.

"Chúng tôi rất lo sợ bị bệnh tật khi cả nhà đều phải hít mùi khét. Đặc biệt về mùa hanh khô, thời tiết chuyển mùa như thế này thì càng khó ngửi, nhà nào cũng phải đóng kín cửa khi nhà máy xả khói", ông Tô Văn Cường chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhà dân nơi đây luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài" để ngăn bụi và mùi khét bay vào nhà. Nhiều gia đình không dám phơi quần áo ngoài trời; tường nhà, cây xanh bị ám khói, phủ đầy bụi mịn. Thậm chí, sáng sớm vừa quét dọn nhà cửa thì đến chiều nền nhà lại phủ lớp bụi đen.

Chị Nguyễn Thị Lan (sống gần nhà máy) cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em và người già thường xuyên bị ho, viêm họng, viêm mũi dị ứng và mắc các bệnh về viêm xoang, viêm phổi.

"Mùi khét khiến tôi thường xuyên bị nhức đầu, con cái thì bị viêm xoang, sổ mũi, đêm ngủ không yên giấc. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con, nhưng không biết phải làm thế nào. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì gia đình tôi cũng như hàng trăm hộ dân nơi đây sẽ chết mòn vì bệnh tật", chị Lan lo lắng.

Tường nhà dân bị ám khói, phủ đầy bụi đen.

Các hộ dân "cửa đóng, then cài" để ngăn bụi và mùi khét bay vào nhà.

Cùng chung nỗi lo lắng, ông Trần Khánh Hoàng (ở khu 8, phường Thị Cầu) cho biết, hiện tượng khói đen và mùi khét ở Công ty may Đáp Cầu diễn ra vài tháng nay, dù người dân đã kiến nghị lên phường, thành phố nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra hàng ngày.

"Tôi cũng như người dân ở đây mong muốn chính quyền sớm vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xả khói gây ô nhiễm để trả lại bầu không khí trong lành", ông Hoàng nói.

Trên Cổng thông tin kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh, người dân phường Thị Cầu nhiều lần gửi kiến nghị nhưng chưa được phản hồi.

"Đã rất nhiều lần chúng tôi phản ánh yêu cầu xử lý triệt để nhưng thấy không có sự chuyển biến gì. Công ty may Đáp Cầu xả khí thải trực tiếp ra ngoài môi trường, cột khói cuộn lên xả ra đen ngòm cùng mùi khét lẹt. Bao nhiêu hộ dân chúng tôi ở xung quanh hít phải bị khó thở tức ngực, ô nhiễm nguy hại nặng nề. Mùn tro vải cháy bay quẩn đầy trong nhà. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đơn vị chức năng xem xét xử lý triệt để giúp", người dân kiến nghị.

Trên Cổng thông tin kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, người dân liên tục phản ánh việc Công ty may Đáp Cầu xả khói đen, mùi khét.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu được thành lập năm 1967, thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương. Công ty chuyên về sản xuất các sản phẩm may mặc: áo jacket, áo khoác lông vũ, áo vest, áo sơ mi nam nữ, quần âu, quần áo thể thao...

Ông Nguyễn Đức Thăng, Chủ tịch Công đoàn Công ty may Đáp Cầu cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh và đang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống xử lý khí thải.

"Trong quá trình hoạt động, chúng tôi sử dụng than, củi để đốt lò lấy hơi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi thời gian đầu đưa nhiên liệu vào lò thì có khói đen và mùi gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây", ông Thăng cho biết thêm.

Cũng theo ông Thăng, công ty đang thực hiện chuyển đổi sang sản xuất xanh, sử dụng điện thay thế lò hơi đốt than, củi trong quá trình hoạt động. Công ty đầu tư bổ sung công suất trạm biến áp để đảm bảo việc sử dụng điện, dự kiến việc chuyển đổi xong trước 31/3/2025.

Đến khi chuyển đổi xong, công ty sẽ tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm ra giải pháp tối ưu nhất, đảm bảo hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường.

Đại diện Công ty may Đáp Cầu khẳng định chỉ đốt lò bằng than đá và củi.

Trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News, lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn thư phản ảnh của người dân phường Thị Cầu và đã giao các phòng ban, chức năng làm việc với Công ty may Đáp Cầu.

"Trước mắt, chúng tôi yêu cầu Công ty may Đáp Cầu tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường theo Giấy phép môi trường số 211, do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/5/2023. Đồng thời, công ty cần khẩn trương chuyển đổi sang sử dụng năng lượng điện, thay thế lò hơi đốt than và củi trong quá trình", lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh cho biết.