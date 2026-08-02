Công nghệ 2/8: Pixel 11 Pro sắp ra mắt, GPU AMD tăng giá, Windows 11 tối ưu RAM

(VTC News) -

Google Pixel 11 Pro: Những điểm mới trước ngày ra mắt

Google sẽ giới thiệu dòng Pixel 11 vào ngày 12/8 tại New York, với bốn phiên bản: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL và Pixel 11 Pro Fold. Trong đó, Pixel 11 Pro được kỳ vọng là mẫu cao cấp nhất, mang đến nhiều cải tiến so với thế hệ trước.

Pixel 11 Pro sẽ có thiết kế tổng thể khá giống với mẫu Pixel 10 đang bán trên thị trường. (Ảnh: Mashable)

Theo rò rỉ từ Amazon, Pixel 11 Pro có giá khởi điểm khoảng 1.099 USD, tăng 100 USD so với Pixel 10 Pro. Máy sở hữu màn hình OLED 6,3 inch độ phân giải 2856x1280, tần số quét 120Hz, chip Tensor G6, RAM 12/16GB và pin 4.850mAh. Phiên bản XL sẽ lớn hơn với màn hình 6,9 inch và pin 5.115mAh.

Điểm đáng chú ý là tính năng “Pixel Glow” - đèn màu nhỏ trên thanh camera, giúp hiển thị thông báo khi máy úp xuống. Thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách quen thuộc với camera bar ngang, cùng các màu mới như Olive, Obsidian, Canyon và Fog. Camera chính dự kiến vẫn duy trì chất lượng cao, nhưng tin đồn về camera selfie 13MP gây nhiều tranh luận.

AMD chuẩn bị tăng giá GPU thêm 10%

AMD được cho là sẽ tăng giá card đồ họa khoảng 10% bắt đầu từ tháng tới, nguyên nhân xuất phát từ khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ do nhu cầu AI. Thông tin này được tiết lộ bởi leaker Harukaze5719, cho biết AMD đã thông báo với các đối tác AIB về kế hoạch điều chỉnh giá.

Card đồ họa AMD Radeon RX - chuẩn bị bước vào đợt tăng giá mới. (Ảnh: AMD)

Động thái này diễn ra ngay sau khi Nvidia công bố tăng giá GPU, khiến thị trường phần cứng vốn căng thẳng càng thêm áp lực. Radeon RX 9070 XT đang được bán với giá khoảng 700 - 750 USD, cao hơn nhiều so với mức 599 USD khi ra mắt. Việc tăng giá có thể khiến lợi thế cạnh tranh về giá của AMD so với Nvidia thu hẹp lại.

Giới phân tích nhận định đây là “cú đánh” nữa vào người dùng PC trong năm 2026, khi chi phí phần cứng liên tục leo thang. Valve cũng cảnh báo giá sẽ còn tăng, trong khi Sony có thể giữ giá PS5 ổn định đến hết năm, nhưng khó tránh khỏi áp lực khi nguồn RAM khan hiếm.

Microsoft tối ưu Windows 11 cho máy 8GB RAM

Microsoft vừa xác nhận kế hoạch cải thiện hiệu suất Windows 11 trên các máy tính chỉ có 8GB RAM, trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ do nhu cầu AI. Đây là tin vui cho người dùng phổ thông, khi nhiều hãng laptop đang quay lại cấu hình 8GB để giữ giá hợp lý.

Giao diện Windows 11. (Ảnh: Microsoft)

Theo Pavan Davuluri - Chủ tịch Windows và Devices, Microsoft sẽ giảm mức tiêu thụ bộ nhớ hệ điều hành, đồng thời tối ưu WinUI 3 để các ứng dụng sử dụng ít RAM hơn. Ngoài ra, các thành phần Chromium và WebView2 cũng sẽ được tinh chỉnh, giúp trải nghiệm trên máy 8GB RAM mượt mà hơn.

Dù vậy, thách thức vẫn còn lớn khi nhiều mẫu laptop Windows 11 hiện nay chiếm tới 70% bộ nhớ ngay cả khi chưa mở ứng dụng. Microsoft kỳ vọng các cải tiến này sẽ giúp người dùng chấp nhận 8GB RAM như “chuẩn mới” cho đến khi thị trường bộ nhớ ổn định trở lại vào năm 2028.