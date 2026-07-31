Công nghệ 31/7: Google Earth sử dụng AI Nano Banana 2 để tái hiện cảnh quan

(VTC News) -

Google Earth tích hợp Nano Banana 2

Google vừa công bố nâng cấp mới cho Google Earth trên nền web với công nghệ AI Nano Banana 2. Người dùng giờ đây có thể tái hiện cảnh quan lịch sử hoặc tưởng tượng viễn cảnh tương lai ngay trên bản đồ 3D, kết hợp dữ liệu vệ tinh và hình ảnh thực tế.

Nano Banana 2 vốn đã chứng minh độ chính xác cao trong Google Gemini, nay được đưa vào Google Earth để tạo ra hình ảnh sống động hơn. Người dùng có thể thử các gợi ý như dựng infographic về Tượng Nữ thần Tự do, tái hiện Pompeii năm 78 sau Công nguyên, hoặc biến một khu đất trống thành trung tâm mua sắm sôi động.

Google nhấn mạnh rằng công nghệ này vẫn có hạn chế, hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác về mặt lịch sử hay kỹ thuật. Tuy vậy, đây là bước tiến lớn giúp Google Earth trở thành công cụ vừa học tập vừa sáng tạo, mở ra cách mới để khám phá thế giới.

Chrome tăng tốc vá lỗi nhờ AI

Google Chrome đang bước vào giai đoạn mới khi phải phát hành bản vá bảo mật tới hai lần mỗi tuần. Nguyên nhân là nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện lỗ hổng, khiến số lượng lỗi được tìm ra tăng vọt. Chỉ riêng tháng 6, Chrome đã khắc phục hơn 1.000 lỗi - nhiều hơn tổng số lỗi của 23 phiên bản lớn trước đó cộng lại.

Theo nhóm bảo mật Chrome, AI giúp quét và phân tích toàn bộ lịch sử mã nguồn, từ đó phát hiện những điểm yếu tiềm ẩn ngay cả ở các tính năng ít được chú ý. Bên cạnh việc vá lỗi liên tục, Google còn thử nghiệm viết lại một phần mã bằng ngôn ngữ Rust để giảm thiểu các lỗi liên quan đến bộ nhớ.

Các chuyên gia cho rằng “cơn bùng nổ” phát hiện lỗi nhờ AI có thể không kéo dài mãi, nhưng hiện tại nó đang tạo ra áp lực lớn buộc Chrome phải tăng tốc độ phát hành bản vá. Đây được xem là bước ngoặt trong cách ngành công nghệ ứng phó với thách thức an ninh mạng.

TAG Heuer tái hợp Team Ikuzawa và Bamford

TAG Heuer vừa giới thiệu phiên bản Carrera Chronograph mới, hợp tác cùng Team Ikuzawa và Bamford. Mẫu đồng hồ mang phong cách “Glassbox” 39mm, nổi bật với tông trắng - đỏ đặc trưng của đội đua Nhật Bản, gợi nhớ đến di sản của tay đua Tetsu Ikuzawa từ thập niên 1960.

TAG Heuer Carrera Chronograph phiên bản Team Ikuzawa x Bamford. (Ảnh: TAG)

Thiết kế mặt số Clous de Paris độc đáo, kim và chi tiết điểm xuyết màu đỏ, cùng bộ đếm 30 phút lấy cảm hứng từ trò chơi pinball. Bên trong là bộ máy TH20-10 tự động, tần số 4Hz, dự trữ năng lượng 80 giờ. Sản phẩm đi kèm ba loại dây: thép, vải trắng sọc đỏ, và da trắng đục lỗ với đường chỉ đỏ.

Đây là phiên bản giới hạn chỉ 150 chiếc, giá bán 10.500 USD. Theo Mai Ikuzawa - Giám đốc sáng tạo của Team Ikuzawa, dự án không chỉ là đồng hồ mà còn là cách kết nối cộng đồng, giữ gìn di sản gia đình qua thiết kế và văn hóa xe hơi.