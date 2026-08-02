Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu container của Nga ở Biển Đen

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/8 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga, trong đó có hạ tầng của ba nhà máy lọc dầu tại vùng Bashkortostan, cách biên giới Ukraine gần 1.600 km.

Trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine cũng đánh chìm tàu container Yanina treo cờ Nga, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu khác trên biển Đen và biển Azov.

Tàu container Yanina neo đậu tại cảng thương mại. (Ảnh: FESCO)

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Yanina là tàu đã nằm trong danh sách trừng phạt, có tải trọng hơn 100.000 tấn. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công của Ukraine đều nhằm vào những mục tiêu mà Kiev cho là phục vụ nỗ lực quân sự của Nga.

Trong khi đó, phía Nga xác nhận tàu Yanina đã bị tấn công và bị chìm trên Biển Đen, song bác bỏ cáo buộc của Ukraine về tính chất của con tàu.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev cho biết Yanina, thuộc Tập đoàn Vận tải FESCO - đơn vị thành viên của Rosatom, đã bị hai xuồng không người lái của Ukraine tập kích vào khoảng 22h ngày 31/7 (giờ địa phương). Ông Likhachev khẳng định đây là tàu container dân sự hoạt động trên vùng biển quốc tế, chở các loại hàng hóa dân dụng như thực phẩm đông lạnh cùng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình. Ông gọi vụ tấn công là “hành động cướp biển”.

Theo người đứng đầu Rosatom, toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu an toàn sau khi tàu chìm. Ông cảm ơn trực thăng của Hạm đội Biển Đen Nga cũng như thủy thủ đoàn tàu Delphinus, do một thuyền trưởng người Ai Cập chỉ huy, đã tham gia cứu nạn bất chấp nguy cơ từ các thiết bị không người lái.

Hoàng Phạm (Nguồn: VOV.VN)