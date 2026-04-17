Công nghệ 17/4: OpenAI ra mắt GPT-Rosalind chuyên nghiên cứu y sinh

OpenAI ra mắt GPT-Rosalind chuyên nghiên cứu y sinh

OpenAI công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên GPT-Rosalind, lấy cảm hứng từ nhà khoa học Rosalind Franklin.

Mô hình AI chuyên biệt này hỗ trợ nghiên cứu sinh học, khám phá thuốc và y học dịch chuyển. Được tối ưu cho các quy trình khoa học phức tạp, GPT‑Rosalind giúp tổng hợp bằng chứng, tạo giả thuyết và lập kế hoạch thí nghiệm, nhằm rút ngắn thời gian từ phát hiện mục tiêu đến phê duyệt thuốc.

GPT-Rosalind nâng cao hiệu suất trong các bài kiểm tra cốt lõi về sinh học và hóa học, mở ra kỷ nguyên mới cho nghiên cứu khoa học đời sống. (Nguồn: OpenAI)

Theo OpenAI, GPT-Rosalind có khả năng tổng hợp bằng chứng, gợi ý giả thuyết, lập kế hoạch thí nghiệm và hỗ trợ nhiều bước trong quá trình nghiên cứu.

Các nhà khoa học có thể dùng mô hình để truy vấn cơ sở dữ liệu, đọc các bài báo khoa học mới nhất và đề xuất thí nghiệm mới.

Mô hình hiện được cung cấp dưới dạng bản thử nghiệm nghiên cứu trong ChatGPT, Codex và API cho khách hàng đủ điều kiện.

OpenAI cũng hợp tác với nhiều công ty lớn như Amgen, Moderna và Thermo Fisher Scientific để ứng dụng GPT-Rosalind vào quy trình nghiên cứu.

Ngoài ra, OpenAI còn giới thiệu plugin miễn phí cho Codex, kết nối các nhà khoa học với hơn 50 công cụ và nguồn dữ liệu chuyên ngành.

Intel ra mắt bộ xử lý Intel Core Series 3

Ngày 16/4, Intel chính thức giới thiệu Intel Core Series 3, dòng vi xử lý mới hướng đến người dùng phổ thông, doanh nghiệp nhỏ và các thiết bị edge.

Được xây dựng trên nền tảng Intel Core Ultra Series 3 với tiến trình Intel 18A, sản phẩm mang lại hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin vượt trội và khả năng xử lý AI, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho nhiều đối tượng.

Intel Core Series 3 mang hiệu năng AI và thời lượng pin vượt trội đến máy tính phổ thông và thiết bị edge. (Nguồn: Intel)

Intel Core Series 3 đem đến cải thiện đáng kể so với thế hệ trước: hiệu năng đơn luồng tăng 47%, đa luồng tăng 41% và hiệu năng GPU AI cao hơn gấp 2,8 lần.

Bên cạnh đó, bộ xử lý hỗ trợ kết nối hiện đại như Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, đồng thời tối ưu cho năng suất và sáng tạo với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 64%.

Các đối tác lớn như Acer, Asus, HP, Lenovo và Samsung dự kiến tung ra hơn 70 thiết kế máy tính dùng Intel Core Series 3 trong năm nay.

Dòng chip này cũng được ứng dụng cho các hệ thống edge như robot, tòa nhà thông minh và thiết bị POS, hứa hẹn thay đổi chuẩn mực của điện toán hàng ngày.

Meta tăng giá Quest 3 do thiếu RAM

Meta thông báo tăng giá các dòng kính thực tế ảo Quest 3 và Quest 3S bắt đầu từ ngày 19/4. Nguyên nhân do tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu khiến chi phí sản xuất phần cứng VR tăng mạnh.

Theo đó, Quest 3 sẽ có giá mới 599,99 USD, tăng thêm 100 USD, trong khi hai phiên bản Quest 3S tăng 50 USD mỗi mẫu.

Meta tăng giá kính VR Quest 3 và Quest 3S do chi phí chip nhớ tăng cao. (Nguồn: TheVerge)

Không chỉ các sản phẩm mới, các thiết bị tân trang cũng chịu ảnh hưởng. Quest 3S 128GB và 256GB refurbished dự kiến tăng lần lượt lên 319,99 USD và 409,99 USD, còn Quest 3 refurbished tăng mạnh 170 USD, đạt mức 549,99 USD. Phụ kiện đi kèm vẫn giữ nguyên giá.

Đại diện Meta khẳng định việc điều chỉnh giá là cần thiết để duy trì chất lượng phần cứng, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ.

Đây là bước đi nằm trong xu hướng chung khi nhiều hãng công nghệ lớn như Samsung, Microsoft, Lenovo và Sony cũng đã tăng giá sản phẩm do khủng hoảng RAM toàn cầu.