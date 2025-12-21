6 cách dùng ChatGPT thông minh: Tận dụng đúng, lợi ích nhân đôi

(VTC News) -

1. Tư vấn làm đẹp và phong cách

Nếu bạn đang phân vân không biết chọn son môi nào hợp với tông da, kiểu tóc nào phù hợp nhất với khuôn mặt hay cách phối phụ kiện, hãy hỏi ChatGPT.

ChatGPT có thể đóng vai một stylist chuyên nghiệp tư vấn cho người dùng. (Ảnh: Cnet)

Bạn có thể tải ảnh tự chụp lên và hỏi nó lời khuyên về làm đẹp hoặc thậm chí là bạn sẽ già đi như thế nào và bạn có thể làm gì để khắc phục. Hãy hỏi xem ai là người giống bạn nhất.

2. Lên thực đơn

Bạn có thể cho ChatGPT biết những gì có trong tủ lạnh và tủ đựng thức ăn của bạn, và nó sẽ lập thực đơn. Đây là một mẹo nhỏ hữu ích trong nền kinh tế hiện nay, đặc biệt là khi mùa lễ hội sắp đến và tủ lạnh của bạn đầy ắp thức ăn thừa.

Bạn cũng có thể làm những việc thú vị khác, chẳng hạn như chụp ảnh thực đơn tại nhà hàng và hỏi về loại rượu vang phù hợp nhất, nếu người phục vụ không nói trước.

3. Thiết kế lại một căn phòng

Hãy thử với một căn phòng, một khu vực hoặc một góc nhỏ mà bạn muốn làm mới trong nhà. Nó có thể không hoàn hảo, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng về vị trí, màu sơn, đồ nội thất và không khí.

ChatGPT biến phòng ngủ thành một không gian yên tĩnh, hoàn chỉnh với đồ nội thất. (Ảnh: Cnet)

Hình ảnh thiết kế lại phòng ngủ của tôi do AI tạo ra, cho thấy một chiếc giường đặt dưới cửa sổ, một chiếc tủ đựng đồ màu xanh lam ở bên cạnh và các đồ nội thất khác được sắp xếp xung quanh.

4. Tư vấn tìm việc

Bạn có thể sử dụng ChatGPT như một người hướng dẫn nghề nghiệp, để tìm kiếm các vị trí tuyển dụng hiện tại, cung cấp cho nó các liên kết việc làm và yêu cầu nó cho bạn biết tại sao bạn là một ứng viên phù hợp, tạo thư xin việc và hoàn thiện sơ yếu lý lịch của bạn. Luôn luôn chỉnh sửa thư xin việc và sơ yếu lý lịch của bạn và thêm vào đó cá tính riêng, tránh việc giống hệt như mọi người khác đang sử dụng AI.

5. Để nghiên cứu về con người

Nếu bạn đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc, nói chuyện với một khách hàng tiềm năng, gặp gỡ ai đó tại một sự kiện kết nối, đi hẹn hò hoặc muốn tìm kiếm thông tin về một diễn viên khi xem TV, ChatGPT là một cách tuyệt vời để tìm thấy họ.

Chatbot AI này sẽ hỗ trợ bạn mọi thông tin, lý lịch về người mà bạn cần biết. Nó cũng có thể giúp tìm thông tin liên lạc, nhưng hãy luôn kiểm tra lại thông tin và tôn trọng.

6. Nghiên cứu du lịch

ChatGPT có thể rất hữu ích, đặc biệt là trong việc nghiên cứu điểm đến. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để tìm vé máy bay giá rẻ, nhưng nó rất tuyệt vời để hỏi về các khu vực cụ thể để ở, thời điểm tốt nhất để tham quan, lên kế hoạch hành trình và nhận các mẹo du lịch.