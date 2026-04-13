Công nghệ 13/4: Youtube tăng giá tại Mỹ, OpenAI ra mắt gói ChatGPT pro

Youtube Premium tăng giá tại Mỹ

YouTube vừa thông báo tăng giá cho tất cả các gói Premium tại Mỹ, bắt đầu từ kỳ thanh toán tháng 6. Người dùng cá nhân sẽ phải trả 16 USD/tháng, tăng 2 USD so với mức cũ, trong khi gói gia đình tăng mạnh hơn, từ 23 USD lên 27 USD/tháng.

Logo ứng dụng Youtube trên thiết bị thông minh. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài ra, gói Lite và Music Premium cũng tăng thêm 1 USD, lần lượt lên 9 USD và 12 USD/tháng. Đây là lần tăng giá tiếp theo kể từ năm 2023, phản ánh xu hướng chung khi các dịch vụ trực tuyến như Spotify và Netflix cũng đã điều chỉnh giá gần đây.

YouTube Premium mang lại trải nghiệm không quảng cáo, nghe nhạc trên YouTube Music, tải video ngoại tuyến và phát trong nền. Với gói gia đình, tối đa sáu tài khoản có thể cùng hưởng lợi, nhưng mức tăng mới chắc chắn sẽ khiến nhiều người cân nhắc lại chi phí hàng tháng.

Tesla được Hà lan phê duyệt phần mềm tự lái

Cơ quan quản lý phương tiện Hà Lan (RDW) vừa chính thức phê duyệt phần mềm tự lái có giám sát của Tesla, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được chấp thuận tại châu Âu. Quyết định được đưa ra sau hơn 18 tháng thử nghiệm và phân tích, mở đường cho việc mở rộng sang các quốc gia EU khác.

Tesla Model 3 chạy trên cao tốc tại California với phần mềm tự lái giám sát FSD 14.2.2.3, minh chứng cho công nghệ vừa được Hà Lan phê duyệt. (Nguồn: Reuters)

Phần mềm Full Self-Driving Supervised cho phép xe tự động điều khiển, phanh và tăng tốc nhưng vẫn yêu cầu người lái giám sát. Tesla kỳ vọng sự chấp thuận này sẽ thúc đẩy doanh số tại châu Âu, nơi hãng đang gặp khó khăn do dòng xe điện đã cũ và những tranh cãi liên quan đến CEO Elon Musk. Các chuyên gia nhận định động thái này có thể giúp Tesla lấy lại đà tăng trưởng.

RDW cho biết sẽ đệ trình lên Ủy ban châu Âu để xin phê duyệt toàn khối. Nếu được thông qua, hàng trăm nghìn xe Tesla tại châu Âu sẽ đủ điều kiện sử dụng phần mềm này, tạo lợi thế cạnh tranh trước các hãng khác như Mercedes và BMW.

OpenAI ra mắt gói ChatGPT pro 100 USD

OpenAI vừa giới thiệu gói Pro mới cho ChatGPT với mức giá 100 USD/tháng, nằm giữa gói Plus 20 USD và gói Pro 200 USD. Đây được xem là lựa chọn hợp lý cho người dùng muốn trải nghiệm nhiều tính năng nâng cao mà không phải chi trả mức phí cao nhất.

Gói ChatGPT Pro 100 USD mang đến lựa chọn trung gian cho người dùng giữa các mức đăng ký 20 USD và 200 USD. (Nguồn: Getty Images)

Theo công bố, gói Pro 100 USD cung cấp lượng sử dụng Codex gấp 5 lần so với gói Plus, cùng quyền truy cập vào mô hình Pro và các tính năng Instant, Thinking. Đặc biệt, OpenAI đang triển khai khuyến mãi đến hết ngày 31/5, nâng mức sử dụng Codex lên gấp 10 lần so với Plus.

Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh với Anthropic, vốn đã có gói 100 USD cho sản phẩm Claude Code. Song song, OpenAI cũng đang phát triển một siêu ứng dụng kết hợp ChatGPT, Codex và trình duyệt Atlas, hứa hẹn mở rộng hệ sinh thái AI của mình.