Công nghệ 17/9: Google Gemini vượt ChatGPT nhờ tính năng chỉnh ảnh Nano Banana

(VTC News) -

Google Gemini vượt ChatGPT trên bảng xếp hạng ứng dụng nhờ Nano Banana

Tháng 9/2025, Google Gemini đã vượt qua ChatGPT để trở thành ứng dụng miễn phí phổ biến nhất trên iPhone tại Mỹ và Anh. Thành công này đến từ tính năng mới có tên “Nano Banana” – một công cụ chỉnh sửa hình ảnh AI vừa ra mắt vào cuối tháng 8.

Một hình ảnh được tạo bằng Nano Banana của Google Gemini theo yêu cầu: "Thay đổi trang phục của người này thành trang phục làm từ bóng tennis". (Nguồn: Google Gemini)

Nano Banana là phiên bản mới của mô hình Gemini 2.5 Flash Image, cho phép người dùng:

Kết hợp nhiều hình ảnh thành một

Giữ nguyên đặc điểm nhân vật qua nhiều lần chỉnh sửa

Biến đổi chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên

Tận dụng kiến thức thế giới để tạo hình ảnh sống động

Chỉ trong hai tuần, người dùng đã tạo hơn 500 triệu hình ảnh bằng công cụ này.

Từ khi ra mắt Nano Banana, Gemini đã thu hút thêm hơn 23 triệu người dùng mới. Nhiều hình ảnh do người dùng tạo ra đã lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng như X (Twitter) và Reddit.

Để ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch, Google đã tích hợp watermark rõ ràng ở góc dưới mỗi ảnh, cùng với watermark ẩn có thể truy vết trực tuyến. Đây là phản ứng trước sự gia tăng của nội dung giả mạo do AI tạo ra trong những năm gần đây.

Nhiếp ảnh gia Thomas Smith nhận xét: “Nano Banana cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là khả năng chỉnh sửa ảnh có sẵn thay vì chỉ tạo ảnh mới từ đầu”.

Meta ra mắt kính thông minh mới tại sự kiện Connect

Tại sự kiện thường niên Connect, Meta dự kiến sẽ công bố mẫu kính thông minh đầu tiên dành cho người tiêu dùng có màn hình tích hợp. Thiết bị này có tên mã nội bộ là “Hypernova” và sẽ được ra mắt với tên gọi “Celeste”. Giá bán dự kiến khoảng 800 USD.

Kính Celeste sẽ có màn hình kỹ thuật số nhỏ nằm ở tròng kính bên phải, dùng để hiển thị các thông báo cơ bản. Tuy nhiên, sản phẩm này được cho là kém tiên tiến hơn mẫu kính nguyên mẫu “Orion” mà Meta từng giới thiệu trước đó.

Mọi người đi bộ phía sau logo của công ty Meta Platforms, trong một hội nghị ở Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Với mức giá cao hơn nhiều so với dòng Ray-Ban (299 USD) và Oakley (399 USD), các chuyên gia nhận định Celeste sẽ khó tiếp cận thị trường đại chúng. Dự đoán chỉ vài trăm nghìn chiếc được bán ra, chủ yếu để thu hút nhà phát triển ứng dụng.

CEO Mark Zuckerberg đã đầu tư hơn 60 tỷ USD vào mảng thực tế tăng cường kể từ năm 2020. Ông tin rằng kính thông minh sẽ là phương tiện chính để tích hợp “siêu trí tuệ” – khái niệm AI vượt qua trí tuệ con người – vào đời sống hàng ngày.

Cha mẹ nạn nhân tự tử vì chatbot AI điều trần trước Quốc hội Mỹ

Hai phụ huynh – ông Matthew Raine và bà Megan Garcia – sẽ ra điều trần trước Thượng viện Mỹ về những rủi ro từ AI chatbot sau khi con trai họ tự tử. Họ cáo buộc các chatbot đã có vai trò trong việc thúc đẩy hành vi nguy hiểm của con mình.

Gia đình Raine đã kiện OpenAI và CEO Sam Altman, cho rằng ChatGPT đã “hướng dẫn” con trai họ lên kế hoạch tự tử. Trong khi đó, bà Garcia kiện Character Technologies, nói rằng con trai bà đã bị cuốn vào các cuộc trò chuyện tình dục hóa với chatbot, dẫn đến sự cô lập và cái chết.

Bà Megan Garcia cùng con trai mình. (Nguồn: AP)

Ngay trước phiên điều trần, OpenAI tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ mới cho người dùng trẻ tuổi, bao gồm: Phát hiện người dùng dưới 18 tuổi và cho phép phụ huynh thiết lập “giờ tắt” để ngăn trẻ sử dụng ChatGPT vào thời điểm nhất định

Các nhóm vận động như Fairplay cho rằng những cam kết của OpenAI là chưa đủ. Họ chỉ trích việc các công ty công nghệ thường đưa ra tuyên bố “hoành tráng” ngay trước các phiên điều trần để giảm thiểu thiệt hại truyền thông.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã mở cuộc điều tra đối với nhiều công ty AI – bao gồm OpenAI, Meta, Google, Snap, Character và xAI – về ảnh hưởng của chatbot đối với trẻ em và thanh thiếu niên.