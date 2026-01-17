ChatGPT ra mắt ChatGPT Translate, ‘đối đầu’ trực tiếp với Google Translate

(VTC News) -

Theo Cnet, ChatGPT Translate thoạt nhìn trông giống như một công cụ dịch văn bản cơ bản, tương tự như Google Translate và các công cụ dịch ngôn ngữ đơn giản khác trên web. Tuy nhiên, khi cuộn xuống trang, người dùng sẽ thấy nhiều hơn về tham vọng của OpenAI đối với Translate.

ChatGPT của OpenAI hiện đã có một trang web riêng dành cho các tính năng dịch thuật của mình. (Ảnh minh họa: Cnet)

Cụ thể, người dùng ứng dụng sẽ thấy một dòng đề cập đến việc thêm giọng nói hoặc hình ảnh (ví dụ: ảnh chụp một biển báo) để nhận được bản dịch, mặc dù trang này không cho biết khi nào các tính năng đó sẽ khả dụng.

Việc OpenAI ra mắt Translate diễn ra trong bối cảnh đối thủ chính của họ, Google, đang tích cực triển khai AI để hỗ trợ các tính năng như dịch trực tiếp qua tai nghe và các công cụ học ngôn ngữ mới. Năm 2024, Google đã thêm 110 ngôn ngữ vào kho dịch thuật của mình.

Tính năng dịch thuật của ChatGPT hiện đã có trang web riêng tại chatgpt.com/translate. (Ảnh: Cnet)

Các kỹ năng mà ChatGPT Translate cung cấp đã có sẵn trong chính chatbot. Trên thực tế, sau khi người dùng dịch văn bản trên trang web, ChatGPT sẽ cung cấp một loạt các gợi ý mẫu dưới dạng các nút bấm một lần nhấp chuột cho những việc bạn có thể làm với văn bản đó.

Chẳng hạn như "dịch đoạn này và làm cho nó nghe trôi chảy hơn" hoặc "dịch đoạn này như thể bạn đang giải thích cho một đứa trẻ". Chọn một trong những gợi ý đó sẽ đưa bạn đến một cuộc trò chuyện với ChatGPT, nơi có sẵn các tùy chọn như tải lên hình ảnh.

Đại diện của OpenAI không bình luận trực tiếp về trang web mới, nhưng cho biết công ty đang nỗ lực để làm cho các kỹ năng ngôn ngữ của ChatGPT "tốt hơn nữa", trích dẫn một tiêu chuẩn mới mà họ sử dụng để giúp đánh giá hiệu suất của các hệ thống AI trên các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau ở Ấn Độ.