Công an TP.HCM thông tin vụ tài xế xe tải bị nhóm người hành hung trên đường

(VTC News) -

Chiều 13/7, Công an xã Củ Chi (Công an TP.HCM) cho biết phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM xác minh, làm rõ vụ một tài xế xe tải bị hành hung sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Ông Q. bị nhóm người hành hung trên đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng đã lập biên bản tiếp nhận tin báo về tội phạm, ghi lời khai của người bị hại, đồng thời tra cứu thông tin chủ sở hữu và người điều khiển hai xe tải mang biển số 51D-770.70 và 61C-324.56 để phục vụ công tác điều tra.

Theo trình báo của ông N.N.Q. (51 tuổi, ngụ xã Thái Mỹ, TP.HCM), khoảng 23h50 ngày 11/7, ông điều khiển xe tải biển số 49H-007.07 lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng cầu vượt An Sương đi cầu vượt Củ Chi.

Khi đến khu vực giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Thị Hà, một xe tải biển số 51D-770.70 từ phía sau vượt lên, chặn đầu xe. Theo ông Q., tài xế xe này hạ kính chửi bới vì cho rằng ông không nhường đường.

Ông Q. giải thích tuyến đường vẫn đủ rộng để các phương tiện lưu thông bình thường. Tuy nhiên, theo trình báo, tài xế xe tải tiếp tục lớn tiếng đe dọa rồi điều khiển phương tiện lấn ép, dẫn đến va chạm giữa hai xe.

Vụ va chạm khiến xe của ông Q. bị vỡ gương chiếu hậu bên phụ, trong khi xe tải biển số 51D-770.70 hư hỏng gương chiếu hậu bên tài xế.

Sau đó, ông Q. tiếp tục điều khiển xe đến đường Phan Văn Khải, khu vực gần Bệnh viện Xuyên Á thì bị xe tải biển số 61C-324.56 chạy ra chặn đầu, buộc phải dừng lại. Cùng lúc, xe tải biển số 51D-770.70 cũng chạy đến đỗ sát bên.

Theo trình báo, do lo sợ bị tấn công, ông Q. lấy một thanh kiếm để phòng thân. Hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Ít phút sau, hai người đàn ông cùng tài xế xe tải biển số 61C-324.56 lao vào khống chế, quật ngã rồi dùng tay, chân đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt ông Q. Nhóm người này chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn, sau đó lên xe rời khỏi hiện trường.

Ông Q. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Sau khi sức khỏe ổn định, ngày 12/7, ông đến Công an xã Củ Chi trình báo toàn bộ vụ việc.

Hiện Công an xã Củ Chi phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc tiếp tục truy xét những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.