Ngủ sau khi uống rượu có giảm nồng độ cồn?

Theo bài viết trên Báo Vietnamnet, khi rượu vào máu, cơ thể cần có thời gian để chuyển hóa rượu và quá trình này diễn ra với tốc độ tương đối ổn định. Gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm giải độc rượu. Tế bào gan sản xuất enzyme alcohol dehydrogenase để phân hủy rượu thành xeton với tốc độ khoảng 0,015g/100ml/giờ tương đương giảm nồng độ cồn 0,015 mỗi giờ.

Theo Đại học Bowling Green State, uống nước và ngủ sẽ không đẩy nhanh quá trình giảm nồng độ cồn. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc và tổn thương gan sẽ làm chậm quá trình này.

Theo Zinnia Health, rượu và giấc ngủ có mối quan hệ phức tạp. Gan của bạn cần khoảng 1 tiếng để phân hủy hoàn toàn 1 đơn vị cồn ứng với 200ml bia (5%), 1 ly rượu vang 75ml (13,5%), 1 chén rượu mạnh 25ml (40%).

Khi ngủ, bạn dừng uống rượu. Vì vậy, nồng độ cồn trong máu thấp hơn đáng kể so với trước khi ngủ. Điều này cũng giống như bạn thức nhưng ngừng uống. Rõ ràng, giấc ngủ không có tác dụng làm giảm nồng độ cồn, chỉ thời gian mới làm được điều đó.

Tiêu thụ quá mức rượu vẫn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cảm giác nôn nao khó chịu và thậm chí ngộ độc rượu.

Ngủ trong khi say có nguy cơ gây ra những rủi ro nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người uống quá nhiều rượu, đặc biệt là nghẹn do nôn mửa khi bất tỉnh. Khi ở trạng thái say sâu, một người có thể mất kiểm soát phản xạ của cơ thể, bao gồm cả khả năng bảo vệ đường thở.

Ngộ độc rượu có thể dẫn đến suy giảm ý thức và khả năng phối hợp. Nếu một người nôn khi đang ngủ và thiếu phản xạ để làm thông thoáng đường thở thì nguy cơ bị nghẹn sẽ tăng cao, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả ngạt thở.

Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương, chậm chức năng hô hấp. Khi ngủ, nhất là trong tình trạng say nặng, nguy cơ khó thở càng tăng cao. Ngủ sâu trong lúc say có thể dẫn đến không phản ứng với các kích thích bên ngoài, khiến nhân viên y tế khó can thiệp trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp cho người say.