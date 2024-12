Công an TP.HCM bắt 4 kẻ mua bán chất độc Xyanua

(VTC News) -

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Nghĩa (SN 1979, TP Dĩ An, Bình Dương), Tạ Trần Huấn (SN 1982, huyện Châu Thành, Tiền Giang), Bùi Hồng Quang (SN 1987, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) và Dương Đức Dũng (SN 1973, TP Tân An, Long An) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất độc Xyanua.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 20 kg chất độc Xyanua cùng nhiều tang vật liên quan.

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến kế hoạch "Tổng rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển hóa chất nguy hiểm", đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 7 vụ án với 43 bị can liên quan đến tội danh “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” theo Điều 311 Bộ luật Hình sự. Tang vật thu giữ gồm: 9,7 tấn Xyanua, 315 kg axit Sulfuric, 105 kg axit clohydric…

Đặc biệt, Công an TP.HCM đã thành lập nhiều tổ công tác để truy xét các đầu mối tiêu thụ chất độc này tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, qua đó thu hồi thêm 455,5 kg Xyanua đã bị mua bán trái phép.