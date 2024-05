Công an Đồng Nai thông tin nguyên nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người chết

(VTC News) -

Tối 10/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về nguyên nhân gây ra vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH SX-TM gỗ Bình Minh (số 72 đường Kiểm, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh hết hạn kiểm định an toàn từ 26/11/2022 và bình nén khí hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ 5/1/2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nồi hơi và bình nén khí đã hết hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.

Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương. (Ảnh: Lương Ý)

Trong vụ việc này, ông Feng Yong (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty gỗ Bình Minh là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của công ty. Do đó, hành vi của ông Feng Yong có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, được quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Feng Yong về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ ở Công ty gỗ Bình Minh. (Ảnh: CACC)

Trước đó, sáng 4/5, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh với 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra.

Như VTC News đưa tin, lúc 8h30 ngày 1/5, tại Công ty gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu) xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật, lò hơi nổ làm 6 công nhân chết tại chỗ và 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND và Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời, thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.