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Xuất bản ngày 20/07/2026 10:52 PM
Cập nhật lúc 10:57 PM ngày 20/07/2026

Tỉnh Lai Châu được hỗ trợ 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Minh Tuệ - Minh Đức
Minh Tuệ - Minh Đức
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định số 1316/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Số tiền hỗ trợ này được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, không để thất thoát, tiêu cực. Địa phương báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 15h hôm nay 20/7, trận mưa lũ xảy ra trong ngày 17/7/2026 ở xã Mường Than đã làm 6 người chết, 2 người mất tích, 8 người bị thương.

Tại các địa bàn khác, mưa lũ cũng khiến 2 người dân ở xã Pa Ủ và Hua Bum bị thương.

Mưa lũ ở Lai Châu khiến nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng.

Mưa lũ ở Lai Châu khiến nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng.

Về tài sản, khoảng 200 hộ dân ở xã Mường Than bị thiệt hại, ảnh hưởng nhà cửa, trong đó 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; 20 hộ bị hư hỏng, không thể khắc phục; 156 hộ dân nằm trực tiếp trong vùng lũ quét, bị hư hỏng và phải di chuyển đến nơi an toàn.

Nhiều công trình giao thông, trường học bị sạt lở, vùi lấp. Ước tính thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng trên 250 tỷ đồng. Các xã khác cũng gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề.

Báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu cho hay, từ đầu năm đến giữa tháng 7/2026, thiên tai tại địa phương xảy ra thường xuyên và dồn dập. Mưa lớn cường suất cao kéo dài gây ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên các sườn dốc và khu vực địa chất yếu.

Đến 15h ngày 20/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, nhiều khu vực miền núi tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đã xảy ra thiên tai và các sườn dốc có nền đất bão hòa nước.

Mưa kéo dài tiếp tục gây phát sinh thêm một số điểm sạt lở đất đá, ngập úng và ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống của Nhân dân tại một số địa phương trên địa bàn.

Ước tổng thiệt hại từ đầu năm đến nay là trên 550 tỷ đồng.

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