Chủ tịch UEFA tẩy chay chung kết World Cup để phản đối FIFA

(VTC News) -

Tờ Telegraph cho biết Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã từ chối tham dự trận chung kết World Cup 2026 để phản đối hàng loạt tranh cãi bao trùm giải đấu, trong đó có việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tiết lộ đã đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hủy bỏ án treo giò đối với Folarin Balogun trước trận đấu của đội tuyển Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/16.

Tờ Telegraph đánh giá: “Việc một Chủ tịch UEFA tẩy chay trận chung kết World Cup là điều chưa từng có tiền lệ, đồng thời đánh dấu đỉnh điểm của sự đổ vỡ nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Aleksander Ceferin, người hiện cũng giữ cương vị Phó Chủ tịch của cơ quan quản lý bóng đá thế giới”.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin đã từ chối tham dự trận chung kết World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Ceferin được cho là rất bất bình khi trọng tài hàng đầu châu Phi Omar Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ để làm nhiệm vụ tại World Cup, cũng như cách đội tuyển Iran bị đối xử trong suốt thời gian tham dự giải đấu.

Tuy nhiên, quyết định của FIFA về việc chỉ áp dụng án treo có điều kiện đối với cầu thủ của ĐT Mỹ, Balogun sau khi có sự can thiệp từ Tổng thống Trump mới là nguyên nhân khiến UEFA phản ứng gay gắt nhất. UEFA đã ra tuyên bố mô tả quyết định này là: “Chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh”, đồng thời khẳng định FIFA đã “vượt qua lằn ranh đỏ”.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino xác nhận rằng Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông sau khi Balogun nhận thẻ đỏ trong chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước Bosnia-Herzegovina ở vòng 1/16 của World Cup 2026. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA khẳng định ông không hề can thiệp vào quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA.

Sau đó, thông tin được tiết lộ cho biết quyết định này do Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, ông Mohammad al-Kamali của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đưa ra.

Để phản ứng trước việc trọng tài người Somalia Omar Artan bị buộc phải rời Mỹ, UEFA đã bổ nhiệm ông điều khiển trận Siêu cúp châu Âu vào tháng tới giữa Aston Villa và Paris Saint-Germain.

Bất đồng giữa FIFA và UEFA không chỉ dừng lại ở những sự việc kể trên. Ông Ceferin từ lâu đã phản đối kế hoạch mở rộng World Cup từ 48 lên 64 đội. Chủ tịch UEFA cũng chỉ trích mức giá vé quá cao của World Cup, nhấn mạnh: “Đừng lấy bóng đá khỏi tay người hâm mộ”.

UEFA cũng đã từ chối áp dụng một số thay đổi về luật được triển khai tại World Cup, trong đó có quy định phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ che miệng khi xảy ra va chạm hoặc tranh cãi với đối phương, cũng như cầu thủ tự ý rời sân để phản đối quyết định của trọng tài.

Theo tờ Independent, UEFA cũng tỏ ra bất bình trước việc FIFA dường như sẵn sàng uốn cong hoặc phá vỡ các quy định của bóng đá trong suốt World Cup 2026. Cụ thể, các khoảng nghỉ tiếp nước khiến trận đấu gần như bị chia thành 4 hiệp, tạo điều kiện cho các đài truyền hình chèn quảng cáo. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ giữa hai hiệp ở trận chung kết kéo dài tới 27 phút, vượt xa mức tối đa 15 phút theo quy định của Luật Bóng đá.