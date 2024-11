'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vừa bị bắt là ai?

(VTC News) -

Ngày 14/11, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đỗ Trúc Phương (30 tuổi, ngụ Quận 1) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin này khiến nhiều người sững sờ, bởi từ trước đến nay, Phương được coi là "cô tiên từ thiện", chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Theo Dân Việt, Nguyễn Đỗ Trúc Phương có 10 năm sống và học tập tại Úc. Cuối năm 2019, Phương trở về Việt Nam. Thấy mạng xã hội chia sẻ nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, Phương bắt đầu vận động gia đình, bạn bè và bỏ thêm tiền túi để tìm đến hỗ trợ.

Trường hợp để cộng đồng mạng biết đến Phương nhiều hơn là khi giúp đỡ chú hải xe ôm ở huyện Bình Chánh.

"Tới tháng 8/2020, em biết đến hoàn cảnh của chú Hải chạy xe ôm ở Bình Chánh. Chú thường đến tủ bánh mì tình thương để lấy đồ ăn nhưng hôm đó vì đến muộn nên hết bánh, chú Hải đói đến mức chân tay run rẩy. Thấy vậy, một bạn trẻ đã tặng chú một suất cơm để ăn và đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Em nhìn thấy bài đăng đó và quyết định giúp đỡ cho chú", Nguyễn Đỗ Trúc Phương chia sẻ với Dân Việt.

Báo Tiền Phong cũng từng đăng tải về Nguyễn Đỗ Trúc Phương như là một cô gái tài sắc vẹn toàn và tâm thiện lương.

Phương khiến bao người quý mến với việc đã giúp chú Hải xe ôm có được một cuộc sống mới. Từ số tiền gần 40 triệu cộng đồng mạng gửi về, Phương giúp chú Hải mua chiếc xe máy mới thay cho chiếc xe cũ cà tàng và mua điện thoại để thuận tiện trong cuộc mưu sinh hàng ngày. Nhờ sự trợ giúp của bao người, giờ đây chú Hải đã nhận được nhiều cuốc xe và hàng hóa, đảm bảo trang trải cuộc sống.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương cho biết sở dĩ bản thân nhận được sự ủng hộ, quyên góp lớn như vậy là bởi một phần dựa vào uy tín cá nhân cùng sự minh bạch trong tất cả mọi trường hợp kêu gọi giúp đỡ. Mọi sự ủng hộ cũng như sử dụng vào việc giúp đỡ đều được cô sao kê và cập nhật cụ thể lên trang cá nhân của mình. Sau mỗi lần kêu gọi và giúp đỡ lại góp phần lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành.

Đáng chú ý, Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng nói, vì dành nhiều tâm huyết và thời gian làm việc thiện nên nhiều lúc không toàn tâm chăm lo, săn sóc ông bà, bố mẹ. Bản thân cũng nhiều lúc vì quá nhiệt tình giúp người khác mà quên bữa, sức khỏe giảm sút.

Các bị can Chi Dân, An "Tây" và Trúc Phương tại cơ quan điều tra.

Với những việc làm ý nghĩa được nhiều người hưởng ứng, "cô tiên" thiện nguyện cũng sáng lập, điều hành một quỹ từ thiện riêng. Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương thanh niên được trao tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020, đồng thời là nhân vật trong chương trình Việc tử tế của Đài truyền hình Việt Nam.

Sự nổi tiếng giúp Nguyễn Đỗ Trúc Phương có thêm sức mạnh trong công việc thiện nguyện của mình, nhưng cũng kéo theo những tai tiếng. Phương từng nhận nhiều lời gièm pha, chỉ trích của một số người trên mạng xã hội. Họ cho rằng Phương đang mượn việc từ thiện để tự quảng cáo bản thân, sống ảo.

Hiện trang Facebook của Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã tạm khóa. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ngoài những lời bình luận như "sốc, sững sờ, mất niềm tin" khi hay tin Phương bi bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhiều bình luận cũng nói rằng từ lâu đã cảm nhận được sự "làm màu" của Phương.

Bên cạnh Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Công an TP.HCM cũng khởi tố, bắt giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), người mẫu Andrea Aybar - Nguyễn Thị An (An Tây) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây vận chuyển ma túy về Việt Nam.