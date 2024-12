Có nên ngủ trong ô tô bật điều hòa khi trời nóng?

(VTC News) -

Lái xe trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nhiều tài xế rơi vào tình trạng mệt mỏi. Những lúc này, nhiều người đóng kín cửa, ngủ trong ô tô và bật điều hòa mát rượi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Hệ thống điều hòa trên ô tô sử dụng hai chế độ lấy gió gồm lấy gió trong và lấy gió ngoài.

Chế độ lấy gió trong giúp làm mát nhanh hơn do chỉ lấy khí tuần hoàn trong khoang lái. Trong khi đó, chế độ lấy gió ngoài làm mát chậm hơn nhưng mang nhiều oxy vào trong xe hơn.

Do đó, nếu xe sử dụng chế độ lấy gió trong quá lâu sẽ khiến người ngồi trong xe ngột ngạt, mệt mỏi vì thiếu dưỡng khí. Với những mẫu ô tô đời mới, khi bật chế độ lấy gió trong, hệ thống điều hòa sẽ tự động lấy gió ngoài để tăng cường dưỡng khí bên trong xe.

Ngủ trong xe ô tô bật điều hòa quá lâu là vô cùng nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, do xe dừng lâu một chỗ nên không khí bao quanh xe chủ yếu là khí thải từ ống xả nên nồng độ khí CO cao, dẫn đến việc lấy gió ngoài không cung cấp thêm nhiều oxy vào khoang lái. Nồng độ CO trong xe tăng làm giảm lượng oxy vào trong máu khiến người trong xe bị sốc hoặc đột ngột tử vong.

Khi ô tô di chuyển trên đường, khí thải từ ống xả thoát ra phía sau, không vào trong khoang lái. Ngược lại, khi xe đỗ và vẫn nổ máy, nhất là hướng ống xả ngược hướng gió thổi, khí CO sẽ vào trong xe.

Ngoài ra, việc ngủ trong ô tô đóng kín dưới trời nắng còn tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt. Nhiệt độ trong xe thường cao gấp đôi nhiệt độ ngoài trời. Nếu ở lâu trong xe đóng kín sẽ bị sốc nhiệt gây tổn thương thần kinh, não bộ...

Hơn nữa, xe dừng một chỗ bật điều hòa quá lâu có nguy cơ hết xăng hoặc động cơ bị nóng lên quá mức, khiến điều hòa dừng hoạt động, trong xe hết dưỡng khí, người ngủ có thể lịm dần và dẫn tới tử vong.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, ô tô là không gian nhỏ, chỉ nên chợp mắt trong chốc lát khi cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi khi lái xe đường dài. Việc ngủ trong ô tô bật điều hòa nhiều giờ liền thực sự nguy hiểm.

Nếu buộc phải ngủ trong xe vì lý do khách quan thì trước tiên cần kiểm tra xe xem còn nhiều xăng, dầu hay không. Sau đó, hãy chọn nơi đỗ xe thông thoáng và râm mát để khí thải từ ống xả nhanh tản đi. Nếu thời tiết trở lạnh, nên tắt điều hòa và mở hé cửa sổ.

Khi ngủ trên xe, nên đặt chuông báo thức liên tiếp khoảng 15 - 20 - 30 phút để không ngủ quên trên xe.