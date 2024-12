Những điều cần lưu ý khi sử dụng ô tô điện vào mùa đông

(VTC News) -

Các thử nghiệm được thực hiện bởi Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA) cho thấy, phạm vi di chuyển của xe điện trong mùa đông giảm 12% ở nhiệt độ 7 độ C so với 24 độ C. Lý do là pin điện không vận hành tối ưu ở nhiệt độ thấp.

Để sử dụng xe điện tối ưu trong mùa đông, người dùng cần chú ý những vấn đề sau:

Làm nóng xe trước khi vận hành

Trước khi vận hành xe khoảng 5 - 10 phút, cần làm nóng xe, tránh nhảy lên xe nổ máy và đi luôn. Có thể đặt giờ khởi động xe trước khi đi làm.

Bảo quản xe trong nhà

Thời tiết lạnh giá cũng là nguyên nhân làm giảm hiệu suất của pin xe điện. Do đó, nên đỗ xe trong nhà để pin ở mức nhiệt độ tối ưu (khoảng 20 - 25 độ C), qua đó hạn chế tiêu hao năng lượng.

Dùng sạc chậm vào ban đêm

Nếu di chuyển quãng đường dài, tốt nhất nên sạc đầy pin vào ban đêm với nguồn điện xoay chiều AC 220V-240V (sạc cấp độ 1). Dòng sạc chậm không làm hỏng pin đồng thời giữ ấm cho pin khỏi điều kiện thời tiết lạnh giá.

Không để pin xả khi thời tiết lạnh giá

Nếu không dùng xe trong thời gian dài, chỉ nên sạc pin cho xe điện lên tới 70% trước khi cất. Bên cạnh đó, cũng không nên để xe trong tình trạng pin yếu vào ban đêm vì có thể làm giảm tuổi thọ pin.

Dùng phanh tái tạo năng lượng ở mức thấp

(Ảnh: Electromaps)

Phần lớn các xe điện đều được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng khác nhau, giúp pin xe điện sạc lại trong quá trình phanh.

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết băng giá, việc chọn mức phanh tái tạo năng lượng cao có thể khiến xe bị trượt trên đường trơn do phủ lớp băng.

Hơn nữa, mức độ phanh tái tạo năng lượng cao cung cấp dòng điện với điện áp cao, có thể làm hỏng pin.

Sử dụng chế độ Eco

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người dùng xe điện nên sử dụng chế độ Eco khi lái xe trong thời tiết lạnh giá. Chế độ Eco giới hạn công suất truyền tới mô tơ điện và bánh, qua đó hạn chế tình trạng trượt bánh. Chế độ Eco cũng cung cấp phạm vi hoạt động lớn hơn, giảm tải cho pin, góp phần giữ được trạng thái pin ở mức độ tốt nhất.

Hạn chế lạm dụng điều hòa/sưởi trên xe

Hệ thống điều hòa/sưởi trên xe thường tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Vì vậy, hạn chế lạm dụng điều hòa/sưởi sẽ giúp cải thiện tầm vận hành của xe. Trường hợp cần làm ấm không gian, có thể tận dụng vô lăng sưởi, ghế sưởi sẵn có hoặc mặc áo ấm hơn...