Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụng

(VTC News) -

Clip bé gái mếu máo xin bố đi làm cùng vì ở nhà bị bắt nạt khiến dân mạng tan chảy. (Nguồn: @samsam_2912)

Kỳ nghỉ hè là quãng thời gian hạnh phúc của các cô cậu học trò vì có thể mặc sức vui chơi, nghỉ ngơi. Thế nhưng một clip đang nổi trên nền tảng TikTok lại cho thấy cũng có những đứa trẻ chán nghỉ hè. Bé gái khoảng 5 tuổi nước mắt lưng tròng cầm điện thoại gọi cho bố, mếu máo hỏi công ty bố đã có ai đến làm việc chưa.

Khi nghe bố trả lời là chưa có ai, cô bé liền tha thiết năn nỉ bố xin cho mình vào công ty làm cùng: "Dạ, xin cho con vô công ty làm được không?". Lý do xin đi làm được cô bé trình bày một cách vừa ngây ngô vừa tội nghiệp: Ở nhà chán quá, chẳng có ai chơi cùng nên "buồn muốn chết luôn". Thấy bố vẫn chưa chịu đồng ý, cô bé càng thút thít một cách đáng thương, tiếp tục nài nỉ bố dẫn theo vì ở nhà toàn bị mọi người ăn hiếp mà không có ai bênh vực bé cả.

Đến cuối clip, với sự hậu thuẫn từ câu nói đùa của mẹ ở phía sau, em bé vẫn kiên trì thúc giục bố dẫn đi làm cùng, đồng thời khẳng định với vẻ mặt nghiêm túc rằng tình hình ở nhà hiện tại của mình không ổn chút nào.

Sự đáng yêu của em nhỏ thu hút hàng triệu lượt xem clip cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Dân mạng bình luận rằng đây đúng là trường hợp đặc biệt nhất "khối nghỉ hè", người ta muốn nghỉ còn không được, bé lại nằng nặc đòi đi làm.

"Đúng là áp lực đồng trang lứa không chừa một ai, mới có 5 tuổi đầu mà đã phải nếm trải sự đời, chủ động đi xin việc thế này rồi"; "Trong khi các cô chú gen Z thì chỉ mong đến hè để được ngủ nướng, đi chơi, thì idol này lại gặp khủng hoảng thừa của việc nghỉ ngơi"; "Kiểu này là tố chất của CEO tương lai rồi, đam mê cống hiến cho xã hội ngấm vào máu từ bé. Bố xem thế nào tuyển ngay con gái vào làm trợ lý tổng giám đốc đi, chứ để nhân sự tiềm năng thế này ở nhà bị ăn hiếp là tổn thất lớn cho công ty đấy nhé"...

Nhiều dân mạng liền rủ bé đi làm cùng từ nghề lơ xe, bán vé số đến cả hái sầu riêng, thu hoạch hạt điều. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Trang bình luận: "Nghĩ mà nó chán, người ta đi làm mài mặt ra chỉ ước có một ngày nghỉ hè đúng nghĩa để nằm ườn ra xem phim, ăn hoa quả. Đây bà cụ non mới nghỉ được mấy tuần đã thấy buồn muốn chết luôn rồi đòi đi làm. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà. Cái đoạn bả mếu máo bảo ở nhà toàn bị ăn hiếp nghe uy tín thực sự, chắc lại vừa bị mẹ bắt đi ngủ trưa đây mà".

Thanh Phong e ngại rằng "nhân sự" này tốn sữa của công ty lắm đây: "Nhìn idol mếu máo đòi đi làm mà cưng xỉu. Cơ mà công ty nào dám tuyển nhân sự này vào làm việc chắc phải lập riêng một quỹ phúc lợi tài trợ chứ tiền lương không đủ bù tiền sữa nữa. Cứ mỗi lần sếp giao việc mà nhân viên sụt sịt mũi, phụng phịu thì doanh nghiệp phá sản sớm mất thôi".

Minh Thu còn nghĩ xa hơn, tính toán cả chuyện nghỉ hưu: "Ủa rồi rốt cuộc là bé muốn xin làm thời vụ 3 tháng nghỉ hè thôi hay là tính ký hợp đồng chính thức luôn đây? Nếu mà ký chính thức từ bây giờ lúc mới 5 tuổi, thì tính theo luật lao động hiện hành đến năm 60 tuổi nghỉ hưu. Sau này, em có thâm niên tận 55 năm cống hiến cho công ty luôn đó".

Đặc biệt, nhiều cư dân mạng dí dỏm đưa ra đề nghị tuyển dụng cô bé. Ánh Tuyết viết: "Thôi xách balo lên đi hái sầu riêng cùng cô ngay và luôn con ơi. Lên vườn sầu riêng với các cô chú là chỉ có nhiệm vụ mặc váy đẹp chụp hình check-in rồi ăn sầu riêng ngập răng thôi, không ai dám ăn hiếp búp măng non này đâu mà sợ".

Hoàng Quân còn mạnh dạn mời bé đi bán vé số: "Không cần xin việc công ty bố làm gì cho mệt người nữa con ơi, tầm này ở nhà không ổn thì đi khởi nghiệp liền với chú nè. Để chú lãnh thêm mấy chục tờ vé số đi chung cùng nhau cho vui nghen".