Chuyên gia khuyên gia đình trẻ mua nhà: Chọn đúng dự án có chính sách tốt

Trong bối cảnh giá nhà liên tục thiết lập mặt bằng mới, đây được xem là đòn bẩy tài chính giúp người mua rút ngắn đáng kể hành trình sở hữu mái ấm của chính mình.

“Rủi ro của việc chờ đáy lãi suất là bỏ lỡ cơ hội về giá”

Với người mua ở thực, đặc biệt là các gia đình trẻ có vốn tích lũy chưa dày, tâm lý phổ biến là chờ tiết kiệm đủ hoặc kỳ vọng thị trường điều chỉnh rồi mới xuống tiền. Tuy nhiên, diễn biến thị trường suốt hàng thập kỷ qua cho thấy một thực tế: lựa chọn tiếp tục chờ đợi chưa bao giờ là đúng đắn.

“Giá bất động sản giống như con đường một chiều, chỉ tăng và không giảm, không riêng tại Việt Nam mà trên toàn thế giới”, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, đúc kết.

Tâm lý chờ đợi thậm chí có xu hướng gia tăng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất nhích lên từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, từ dữ liệu thị trường nhiều năm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, cho biết lãi suất cao thực tế chỉ làm thị trường chậm lại, chứ không đủ để kéo giá nhà xuống.

“Một nghịch lý của thị trường bất động sản là giá thường không giảm khi thị trường xấu, nhưng lại tăng rất nhanh khi thị trường tốt trở lại”, ông Tuấn nói và cho biết dòng tiền rẻ chính là yếu tố thúc đẩy đầu tư cũng như thanh khoản.

TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, lý giải dù lãi suất giảm mạnh thì giá bất động sản cũng khó giảm vì chi phí đầu vào vẫn cao. Người mua có thể được lợi về chi phí vốn, nhưng lại phải mua với giá cao hơn.

“Vì vậy, rủi ro của việc chờ đáy lãi suất là bỏ lỡ cơ hội về giá”, vị chuyên gia khuyến cáo.

Theo các chuyên gia, thay vì tiếp tục chờ đợi, việc lựa chọn đúng dự án với chính sách tài chính đủ tốt để giảm áp lực chi trả trong giai đoạn đầu là lời giải thực tế hơn cả.

Chờ đợi tích lũy đủ hay lãi suất giảm mới mua nhà đều không phải quyết định khôn ngoan.

“5 năm không lo lãi suất”: Lời giải an cư được bảo chứng bởi Vinhomes

Nổi bật trên thị trường hiện nay là chính sách “5 năm không lo lãi suất” do Vinhomes triển khai, đặc biệt phù hợp với nhóm khách mua ở thực muốn sớm ổn định cuộc sống.

Theo đó, người mua được cố định lãi suất ở mức thấp hơn thị trường trong suốt 5 năm. Cụ thể, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm trong 18 tháng; 5,3%/năm khi vay 24 tháng và 7,8%/năm cho gói vay 36 tháng. Đặc biệt, trong 24 tháng tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Phần chênh lệch so với thị trường sẽ do Vinhomes chi trả.

Mức hỗ trợ tốt chưa từng có trong lịch sử nhanh chóng thúc đẩy thanh khoản tại các dự án Vinhomes trên toàn quốc. Điển hình, Vinhomes Hải Vân Bay ghi nhận sức hút lớn qua các phiên livestream với hàng nghìn booking, cho thấy sức hấp dẫn không chỉ đến từ chất lượng dự án mà còn từ “lợi ích vô hình nhưng khổng lồ” khi người mua được Vinhomes bảo vệ tuyệt đối khỏi rủi ro tài chính.

Đơn cử, sản phẩm liền kề Bạch Vân có giá từ 5,2 tỷ đồng. Giả định vay 70% giá trị căn nhà (tương đương 3,64 tỷ đồng), người mua chỉ phải trả lãi khoảng 10 triệu đồng/tháng nếu chọn gói vay 18 tháng. So với mặt bằng lãi suất phổ biến 7-9%/năm trên thị trường trong năm đầu, tương đương khoảng 21-27 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, chính sách của Vinhomes đã giúp người mua “lãi” ngay hàng trăm triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ lãi suất 5 năm đã góp phần giúp Vinhomes Hải Vân Bay tạo nên cơn sốt đầu tư toàn quốc.

Điểm đáng giá hơn là Vinhomes Hải Vân Bay đang được triển khai với tiến độ rất nhanh, các hạng mục trọng điểm như khu thấp tầng, các tòa căn hộ, chuỗi khách sạn và VinWonders Hải Vân Bay dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Điều đó đồng nghĩa chỉ sau khoảng 1,5 năm nữa, người mua đã có thể nhận nhà và tận hưởng hệ tiện ích đẳng cấp trong khi vẫn nằm trọn trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

“Đây là nỗ lực rất lớn, phản ánh năng lực tài chính, khả năng quản trị dòng tiền, chiến lược phát triển dài hạn, uy tín và kinh nghiệm của Vinhomes”, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, đánh giá.

Cơ hội sở hữu biệt thự song lập Bạch Vân rộng mở hơn nhờ chính sách “5 năm không lo lãi suất”.

Theo các chuyên gia, chỉ những chủ đầu tư sở hữu năng lực tài chính hùng mạnh, có khả năng kiểm soát rủi ro lãi suất như Vinhomes mới có thể triển khai và cam kết thực hiện trọn vẹn chính sách hỗ trợ mạnh, kéo dài cho khách hàng.

“Những lúc thị trường khó khăn nhất lại càng thấy rõ chủ đầu tư nào có năng lực và uy tín nhất. Sự xuất hiện của chính sách hỗ trợ lãi suất 5 năm cho thấy Vinhomes là người có thể đồng hành dài hạn, chia sẻ rủi ro với khách hàng. Vinhomes đã đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường bất động sản phát triển bền vững”, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, nhấn mạnh.

Trong chu kỳ mới của thị trường, câu chuyện không còn là chờ đủ tiền, mà là lựa chọn đúng chủ đầu tư, đúng dự án và đúng chính sách để rút ngắn hành trình an cư. Với nền tảng pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng cùng cam kết đồng hành dài hạn, Vinhomes đang tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới về uy tín và trách nhiệm với người mua nhà.