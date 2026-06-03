(VTC News) -

Gạo ST25 là thành quả nghiên cứu và lai tạo trong suốt 20 năm của Anh hùng Lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua cùng các cộng sự. Chất lượng của gạo ST25 được công nhận trên trường quốc tế khi xuất sắc đạt danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới 2019” và giành giải nhì tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới 2020” được tổ chức tại Mỹ.

Bên cạnh đó, loại gạo thơm Sóc Trăng này còn tiếp tục xuất sắc giành lại danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" vào các năm 2023 và 2025.

ST25 được lai tạo từ nhiều giống lúa khác nhau, kế thừa các ưu điểm nổi bật của giống bố mẹ, hạt gạo thon dài, trắng trong, không bạc bụng. Khi nấu chín, cơm dẻo vừa, thơm hương lá dứa và cốm non, vị ngọt đậm đà. Khi để nguội, cơm ST25 vẫn giữ được độ dẻo và hương vị đặc trưng.

ST25 nhiều lần giành danh hiệu "Gạo ngon nhất thế giới". (Ảnh: Bachhoaxanh)

Giá gạo ST25 hôm nay

Theo khảo sát, giá gạo ST25 hiện dao động từ hơn 47.000 đến hơn 90.000 đồng/kg, tùy loại.

Dưới đây là bảng giá gạo ST25 sáng 3/6/2026:

Loại gạo Giá bán Đơn vị Gạo Ông Cua ST25 Lúa Tôm (túi 5kg) 252.000 đồng Gạo Ông Cua ST25 (túi 5kg) 236.250 đồng Gạo Ông Cua ST25 Lúa-Tôm (hộp 2kg) 123.900 đồng Gạo Ông Cua ST25 Organic (hộp 2kg) 180.600 đồng Gạo Mầm Gaba ST25 (hộp 2kg) 147.000 đồng

Cách phân biệt gạo ST25 thật, giả

Tình trạng gạo ST25 bị làm giả hoặc trộn gạo kém chất lượng khá phổ biến trên thị trường do giá trị thương mại cao. Gian thương thường đóng gói bao bì nhái theo thương hiệu "Gạo Ông Cua" hoặc trộn gạo thường vào gạo thật để kiếm lời.

Theo ông Hồ Quang Cua, để kiểm tra hàng chính hãng, người mua cần kiểm tem chống hàng giả iCheck bằng cách tìm tem iCheck mặt trước bao bì. Sau đó cào bỏ lớp tráng bạc để lấy mã định danh/mã số seri.

Tiếp theo tải và mở ứng dụng iCheck trên điện thoại. Người mua quét tem bằng app iCheck và kiểm tra thông tin mã số định danh, so sánh số serial trên tem với mã số hiển thị trên ứng dụng iCheck. Nếu mã số trùng khớp, khách hàng đã mua đúng sản phẩm chính hãng.

Ông Hồ Quang Cua khuyến cáo người tiêu dùng vào trang mua hàng chính hãng, tìm hiểu kỹ cách phân biệt hàng chính hãng và danh sách các cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.