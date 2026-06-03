Nhà chông chênh bên miệng vực, người dân khu tái định cư ở Lâm Đồng sống bất an

Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhất là do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, nhiều mái taluy phía sau nhà dân bị sụt lún, sạt trượt, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, tài sản của người dân. Từ đó đến nay, công tác khắc phục vẫn chưa hoàn thành và việc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún trên các đỉnh núi phía trên khu dân cư khiến bà con ở đây lo lắng chồng chất khi mùa mưa kéo đến. Nhìn từ xa, từng thớ đất, mảng núi như bị bóc tách rời nhau và sẵn sàng chảy xuống vùi lấp nhà dân.