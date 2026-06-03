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Xuất bản ngày 03/06/2026 06:47 AM
Xuất bản ngày 03/06/2026 06:47 AM

Nhà chông chênh bên miệng vực, người dân khu tái định cư ở Lâm Đồng sống bất an

(VTC News) -

Dù mới chỉ vài cơn mưa kéo dài nhưng ngọn núi cạnh khu tái định cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún từ đỉnh núi đe dọa khu dân cư.

Dù mới đầu mùa mưa nhưng tại khu tái định cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng), nhiều đoạn đồi núi đã trượt chảy, sụt lún nghiêm trọng đe dọa an toàn đối với người dân nơi đây.

Dù mới đầu mùa mưa nhưng tại khu tái định cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng), nhiều đoạn đồi núi đã trượt chảy, sụt lún nghiêm trọng đe dọa an toàn đối với người dân nơi đây.

Điều đáng nói dự án dân cư K’Nớ 5 được triển khai trên diện tích 15 ha, tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng, nhằm di dời người dân vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, ổn định sinh kế. Trong gian đoạn 1 (2018–2020), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương đã hoàn thành thi công các hạng mục và bàn giao các diện tích đất ở cho 73 hộ dân. Dự án này được kỳ vọng là nơi an cư ổn định cho người dân vùng thiên tai tại địa phương nhưng hiện nay lại đối mặt với sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Điều đáng nói dự án dân cư K’Nớ 5 được triển khai trên diện tích 15 ha, tổng vốn đầu tư 38 tỷ đồng, nhằm di dời người dân vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, ổn định sinh kế. Trong gian đoạn 1 (2018–2020), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương đã hoàn thành thi công các hạng mục và bàn giao các diện tích đất ở cho 73 hộ dân. Dự án này được kỳ vọng là nơi an cư ổn định cho người dân vùng thiên tai tại địa phương nhưng hiện nay lại đối mặt với sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhất là do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, nhiều mái taluy phía sau nhà dân bị sụt lún, sạt trượt, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, tài sản của người dân. Từ đó đến nay, công tác khắc phục vẫn chưa hoàn thành và việc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún trên các đỉnh núi phía trên khu dân cư khiến bà con ở đây lo lắng chồng chất khi mùa mưa kéo đến. Nhìn từ xa, từng thớ đất, mảng núi như bị bóc tách rời nhau và sẵn sàng chảy xuống vùi lấp nhà dân.

Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhất là do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, nhiều mái taluy phía sau nhà dân bị sụt lún, sạt trượt, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến đời sống, tài sản của người dân. Từ đó đến nay, công tác khắc phục vẫn chưa hoàn thành và việc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún trên các đỉnh núi phía trên khu dân cư khiến bà con ở đây lo lắng chồng chất khi mùa mưa kéo đến. Nhìn từ xa, từng thớ đất, mảng núi như bị bóc tách rời nhau và sẵn sàng chảy xuống vùi lấp nhà dân.

Ngay sát lưng nhà dân, từng mảng đất đá lớn chực chờ trôi tuột xuống bên dưới.

Ngay sát lưng nhà dân, từng mảng đất đá lớn chực chờ trôi tuột xuống bên dưới.

Từng đoạn núi trôi chảy xuống bên dưới, đất đá nằm trơ trọi trên lưng chừng đồi, côi cây, vườn tược bị phá hủy hoàn toàn.

Từng đoạn núi trôi chảy xuống bên dưới, đất đá nằm trơ trọi trên lưng chừng đồi, côi cây, vườn tược bị phá hủy hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà ở đây bị sạt lở uy hiếp từ nhiều phía. Có những gia đình không dám ở nên đành phải rời đi.

Nhiều ngôi nhà ở đây bị sạt lở uy hiếp từ nhiều phía. Có những gia đình không dám ở nên đành phải rời đi.

Chị Rơ Ông Ka Duyệt (31 tuổi) cho biết từ cuối năm 2025, nhiều vết nứt, sạt lở phía sau nhà chị. Đến thời điểm hiện tại, các vết nứt, sạt lở bắt đầu ăn sâu vào phía nhà chị và lan tới phía sân trước.

Chị Rơ Ông Ka Duyệt (31 tuổi) cho biết từ cuối năm 2025, nhiều vết nứt, sạt lở phía sau nhà chị. Đến thời điểm hiện tại, các vết nứt, sạt lở bắt đầu ăn sâu vào phía nhà chị và lan tới phía sân trước.

Chị K Duyệt cho biết phần bếp của gia đình chị đã bị "cuốn trôi" khi sạt lở ăn sâu vào nhà.

Chị K Duyệt cho biết phần bếp của gia đình chị đã bị "cuốn trôi" khi sạt lở ăn sâu vào nhà.

Phía bên trong nhà chị Ka Duyệt, những vết nứt có chiều rộng khoảng 10 cm, dài hơn 5m xuất hiện khiến cả nhà ai cũng lo. Người nhà phải mua xi măng trám lên để trẻ con khỏi bị vấp té.

Phía bên trong nhà chị Ka Duyệt, những vết nứt có chiều rộng khoảng 10 cm, dài hơn 5m xuất hiện khiến cả nhà ai cũng lo. Người nhà phải mua xi măng trám lên để trẻ con khỏi bị vấp té.

Ngoài ra, trong nhà người dân cũng xuất hiện nhiều vết nứt nẻ chạy ngang, dọc khắp nơi.

Ngoài ra, trong nhà người dân cũng xuất hiện nhiều vết nứt nẻ chạy ngang, dọc khắp nơi.

Các vết nứt ngày càng mở rộng và kéo dài khiến bà con lo lắng.

Các vết nứt ngày càng mở rộng và kéo dài khiến bà con lo lắng.

Anh Cơ Liêng Ha Ôn (36 tuổi) cho biết: "Hiện tại nhà tôi xuất hiện nhiều vết nứt bên dưới nền nhà. Bên ngoài nhìn vào, cái nhà nghiêng về một bên rõ rồi. Hễ cứ mưa kéo dài là cả nhà tôi thức trắng cả đêm".

Anh Cơ Liêng Ha Ôn (36 tuổi) cho biết: "Hiện tại nhà tôi xuất hiện nhiều vết nứt bên dưới nền nhà. Bên ngoài nhìn vào, cái nhà nghiêng về một bên rõ rồi. Hễ cứ mưa kéo dài là cả nhà tôi thức trắng cả đêm".

Ở đây, nhà cửa chông chênh trên miệng vực. Mưa tới là bà con lại thấp thỏm lo sợ.

Ở đây, nhà cửa chông chênh trên miệng vực. Mưa tới là bà con lại thấp thỏm lo sợ.

Bốn bên khu dân cư này bao bọc bởi núi. Tuy nhiên, núi lại đang chảy trượt khắp nơi.

Bốn bên khu dân cư này bao bọc bởi núi. Tuy nhiên, núi lại đang chảy trượt khắp nơi.

Sau khi xảy ra sự cố sạt trượt, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân ở đây. Tuy nhiên, khối lượng công việc ở đây là rất lớn trong khi đó, máy móc phương tiện, nhân công lại quá ít.

Sau khi xảy ra sự cố sạt trượt, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân ở đây. Tuy nhiên, khối lượng công việc ở đây là rất lớn trong khi đó, máy móc phương tiện, nhân công lại quá ít.

Những ngôi nhà cứ âm thầm chịu đựng sạt lở "nuốt" dần đất cát.

Những ngôi nhà cứ âm thầm chịu đựng sạt lở "nuốt" dần đất cát.

Chị Ka Duyệt mong cơ quan chức năng xây dựng phần taluy phía sau các nhà dân để chống đỡ sạt lở ăn dần ăn mòn vào nhà cửa họ.

Chị Ka Duyệt mong cơ quan chức năng xây dựng phần taluy phía sau các nhà dân để chống đỡ sạt lở ăn dần ăn mòn vào nhà cửa họ.

Theo ông Khổng Hữu Kiên, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, trước tình hình trên UBND xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực túc trực, theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó các vấn đề khẩn cấp tại Khu vực K’ Nớ 5. Tổ chức cắm biển cảnh báo và giăng dây cảnh báo đối với các khu vực có nguy cơ sạt trượt cao để cảnh báo người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban liên quan thường xuyên thông tin, cảnh báo diễn biến thời tiết thiên tại kịp thời đến các hộ dân trong khu vực dự án để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó .

Theo ông Khổng Hữu Kiên, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, trước tình hình trên UBND xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực túc trực, theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó các vấn đề khẩn cấp tại Khu vực K’ Nớ 5. Tổ chức cắm biển cảnh báo và giăng dây cảnh báo đối với các khu vực có nguy cơ sạt trượt cao để cảnh báo người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban liên quan thường xuyên thông tin, cảnh báo diễn biến thời tiết thiên tại kịp thời đến các hộ dân trong khu vực dự án để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó .

Về trước mắt, xã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí với số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng để địa phương khắc phục khu vực có nguy cơ sạt trượt cao tại dự án K’ Nớ 5. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD số 1/Ban QLDA ĐTXD khu vực Lạc Dương (chủ đầu tư) có giải pháp thực hiện kè chống sạt lở taluy âm, xây dựng các rãnh thoát nước phía dưới các taluy âm để giảm tích tụ nước gây sạt lở.

Về trước mắt, xã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí với số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng để địa phương khắc phục khu vực có nguy cơ sạt trượt cao tại dự án K’ Nớ 5. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD số 1/Ban QLDA ĐTXD khu vực Lạc Dương (chủ đầu tư) có giải pháp thực hiện kè chống sạt lở taluy âm, xây dựng các rãnh thoát nước phía dưới các taluy âm để giảm tích tụ nước gây sạt lở.

Về lâu dài, xã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD số 1/Ban QLDA ĐTXD khu vực Lạc Dương (chủ đầu tư) phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị chuyên ngành thực hiện khảo sát, đo đạc lại địa chất, thủy văn để xác định nguyên nhân sạt trượt, độ ổn định của đất và các yếu tố ảnh hưởng khác tại khu vực trên. Đánh giá mức độ nguy hiểm, nguyên nhân sạt trượt để triển khai thi công các hạng mục để ổn định về lâu về dài tại khu vực dự án.

Về lâu dài, xã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD số 1/Ban QLDA ĐTXD khu vực Lạc Dương (chủ đầu tư) phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị chuyên ngành thực hiện khảo sát, đo đạc lại địa chất, thủy văn để xác định nguyên nhân sạt trượt, độ ổn định của đất và các yếu tố ảnh hưởng khác tại khu vực trên. Đánh giá mức độ nguy hiểm, nguyên nhân sạt trượt để triển khai thi công các hạng mục để ổn định về lâu về dài tại khu vực dự án.

NGUYÊN GIÁP
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