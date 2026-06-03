Giá xăng dầu hôm nay 3/6: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và cân nhắc phong tỏa các tuyến hàng hải chiến lược.

Diễn biến leo thang này làm lu mờ triển vọng về một giải pháp hòa bình nhanh chóng cho cuộc khủng hoảng hiện nay, trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị tê liệt.

Tại Hội nghị các lãnh đạo ngành vận tải biển diễn ra ở Athens (Hy Lạp) ngày 1/6, nhiều doanh nghiệp cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần đưa ra những quy định cụ thể và rõ ràng để các tàu có thể nối lại hoạt động bình thường qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh những lo ngại về nguồn cung, số liệu kinh tế công bố cuối tuần trước cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đang chững lại, làm gia tăng nỗi lo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mất đà tăng trưởng.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: iStock).

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định nhu cầu tiêu thụ dầu yếu tại Trung Quốc và châu Âu đang là rủi ro lớn đối với dự báo giá dầu Brent quý IV ở mức 90 USD/thùng và dầu WTI ở mức 83 USD/thùng. Tuy nhiên, các gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông vẫn có thể đẩy giá dầu tăng cao hơn.

Một khảo sát của Reuters cho thấy Arab Saudi nhiều khả năng sẽ tiếp tục hạ giá bán dầu chính thức cho khách hàng châu Á trong tháng 7, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Nga đang có kế hoạch tăng nhập khẩu nhiên liệu từ Belarus và siết chặt kiểm soát xuất khẩu xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước, thậm chí đang cân nhắc cấm xuất khẩu xăng trong 2 tháng.

Các nhà phân tích cho biết, thị trường đang tập trung vào bất kỳ tiến triển hay trở ngại cụ thể trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, cũng như các hoạt động vận chuyển tàu chở dầu thực tế qua tuyến đường thủy này.

Tình trạng đàm phán sẽ quyết định liệu mức phí rủi ro hiện tại có tiếp tục được phản ánh trong giá dầu hay bắt đầu giảm xuống.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Iran đã gần như chặn đứng hầu hết hoạt động vận chuyển hàng hóa không thuộc Iran ra vào vùng Vịnh, làm gián đoạn khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đồng thời đẩy giá lên tới trên 50%.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut: 700 đồng/kg.