Kiện toàn 11 thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đối số trong các cơ quan đảng

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng (Ban Chỉ đạo) đã ký ban hành Quyết định số 18 về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Cụ thể, 4 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (Phó Trưởng Ban Thường trực), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (thay nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thay nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng), Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh (thay ông Phạm Gia Túc đã chuyển vị trí công tác).

7 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng (thay nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn), Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn (thay ông Phạm Đại Dương đã chuyển vị trí công tác), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền (thay nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh).

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải (thay ông Phan Thăng An đã chuyển vị trí công tác), Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường (thay nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương.