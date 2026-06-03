Noo Phước Thịnh tiết lộ về khoảng thời gian tăm tối, từng muốn 'dừng lại tất cả'

(VTC News) -

Sau 4 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Noo Phước Thịnh trở lại với EP Nhấc máy. Đây là sản phẩm tiếp theo được Noo Phước Thịnh phát hành kể từ EP đầu tiên được ra mắt năm 2016.

Đáng chú ý, Noo Phước Thịnh lần đầu chia sẻ trong 4 năm qua anh đối mặt với nhiều biến cố cá nhân. Giọng ca sinh năm 1988 thừa nhận đó là giai đoạn khủng hoảng kéo dài nên từng có lúc mất phương hướng và nghĩ đến việc dừng lại tất cả.

"Có những lúc tưởng chừng như tôi muốn dừng lại mọi thứ và nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa", anh tâm sự.

Noo Phước Thịnh tiết lộ từng có khoảng thời gian khủng hoảng.

Dù vậy, nam ca sĩ cho biết âm nhạc vẫn là động lực giúp anh tiếp tục bước tiếp. Mỗi mùa giải Làn Sóng Xanh diễn ra, nhìn thấy sức sống của thị trường và sự cống hiến của các nghệ sĩ trẻ lại khiến anh có thêm quyết tâm theo đuổi đam mê. Sau nhiều năm đối diện với những hoài nghi và áp lực, Noo Phước Thịnh cho biết anh trở lại khi đã sẵn sàng đón nhận những thay đổi và thử thách mới trong âm nhạc.

Dự án mới được anh ấp ủ từ lâu nhưng phải đến cuối năm 2025 khi gặp được những cộng sự mới và tìm thấy hướng đi phù hợp, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Sau hành trình dài làm nghề, Noo Phước Thịnh không còn đặt quá nhiều kỳ vọng hay áp lực cho chính mình như trước. Do đó, đối với sản phẩm mới, điều anh mong muốn là được khán giả đón nhận một cách thoải mái và cởi mở.

Noo Phước Thịnh nói việc hợp tác cùng đội ngũ sáng tạo Gen Z cũng là cách anh làm mới tư duy và tìm kiếm chất liệu sáng tạo. "Tôi không để mất đi bản sắc sau 17 năm, nhưng vẫn muốn nhận thêm các nguồn năng lượng từ người trẻ để không bị cũ kỹ, cạn ý tưởng", ca sĩ nói.

Chi Pu trở thành "nàng thơ" trong sản phẩm mới của Noo Phước Thịnh.

Đáng chú ý, trong cả ba MV thuộc EP lần này, Chi Pu xuất hiện với vai trò nữ chính, đồng hành xuyên suốt cùng Noo Phước Thịnh trong câu chuyện tình yêu được kể bằng ba chương cảm xúc khác nhau.

Nói về lý do quyết định làm "nàng thơ" của Noo Phước Thịnh, Chi Pu cho biết: "Anh là thần tượng rất lớn trong lòng tôi. Tôi thường xuyên xem anh hát, biểu diễn trên TV. Vì vậy khi còn rất trẻ, được tham gia các sự kiện cùng anh đã là điều rất đặc biệt đối với tôi rồi.

Đến hôm nay, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người mà mình từng ngưỡng mộ lại chủ động gọi điện và ngỏ lời mời tham gia dự án. Với tôi, đó là lời mời rất khó để từ chối".

MV "Nhấc máy" - Noo Phước Thịnh.

Về phía Noo Phước Thịnh, anh nói mình đã theo dõi hành trình làm nghề của Chi Pu ngay từ những ngày đầu nữ nghệ sĩ ra mắt và thấy cô rất nỗ lực. Do đó khi bắt đầu tìm kiếm nữ chính cho EP mới, anh liền nghĩ ngay đến Chi Pu.

Trước câu hỏi vì sao không mời Chi Pu cùng hòa giọng trong một ca khúc, Noo Phước Thịnh hài hước chia sẻ: "Trước đây tôi cũng nghĩ tới chuyện này. Thật ra tôi muốn mời cô ấy hát lắm nhưng không đủ tiền".

Sắp tới, Noo Phước Thịnh sẽ tổ chức 2 buổi chiếu MV riêng tư với quy mô 500 fan tại TP.HCM và Hà Nội.