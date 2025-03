Chung cư giá cao khó bán, môi giới lại mạnh tay 'cắt máu' đẩy hàng

(VTC News) -

Để khách “chốt hàng”, nhiều môi giới đã mạnh tay “cắt máu” sâu để kỳ vọng bán được hàng tại nhiều dự án, đạt chỉ tiêu cho những tháng đầu năm.

Nhiều môi giới chấp nhận “cắt máu”

Trong vai một nhà đầu tư bất động sản khu vực Hà Nội, phóng viên Báo Điện tử VTC News tìm hiểu một số dự án đang xây dựng và hoàn thiện trên địa bàn huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng, Hà Đông…

Dự án đầu tiên mà PV tiếp cận là Bluegem Tower, nằm tại ngã ba đường Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, (Tứ Hiệp, Thanh Trì) và được môi giới tên Dũng giới thiệu, đây là một trong những dự án nổi bật tại trung tâm hành chính mới của huyện Thanh Trì.

Phối cảnh chung cư Bluegem Tower.

Dũng cho biết, dự án với quy mô 29 tầng, 2 tầng hầm, từ tầng 1-3 là căn hộ dịch vụ, từ tầng 4- 29 là căn hộ chung cư. Dự án không chỉ mang đến không gian sống hiện đại với 504 căn hộ cao cấp với diện tích đa dạng: căn 2 phòng ngủ, 2 WC: 76,9m², 84,7m²; căn 3 phòng ngủ, 2 WC: từ 92,6m² đến 112,1m².

Đặc biệt, dự án còn có quỹ căn "Shappire Suites" dành cho giới thượng lưu gồm 28 căn hộ cao cấp, diện tích 176,2m², có thang máy riêng tận cửa.

“Hiện các căn có diện tích nhỏ 76,9 m² khách hàng đã chốt hết, chỉ còn căn diện tích từ 84,7m² thông thuỷ trở lên với mức giá chủ đầu tư đưa ra thấp nhất từ 55.269.000 đồng/ m², cao nhất là 62.815.000 đồng/ m², tuỳ tầng, tuỳ hướng cửa ra vào, ban công và diện tích căn hộ. Hiện chủ đầu tư mới mở bán tầng 4-6. Nếu anh ưng tầng 4, 5 thì giá hợp lý và có hàng để chốt luôn”, Dũng nói.

Thấy khách hàng còn băn khoăn vì dự án gần một nhánh sông Nhuệ, có thể gây mùi hôi khó chịu khi ở tầng thấp, Dũng cho biết, vì chủ đầu tư chưa ra hàng nên chưa thể có tầng cao hơn.

Tuy nhiên, khách nhất quyết không lấy tầng thấp và còn băn khoăn vì giá bán cao, Dũng trấn an: "Để em liên hệ với sếp xem có căn tầng cao hơn với giá hợp lý không".

Sau một cuộc điện thoại với ai đó, Dũng cho biết, nếu khách chốt tiền cọc 100 triệu ngay hôm nay, sẽ có luôn căn tầng 12A, 14 hoặc 15.

“Ngoài căn tầng cao, không ảnh hưởng bởi mùi hôi của dòng sông, hưởng chính sách triết khấu từ chủ đầu tư là khuyến mãi 1 chỉ vàng, tương đương 10 triệu đồng; 2 năm miễn phí dịch vụ; hỗ trợ lãi suất lên đến 12 tháng; chiết khấu thanh toán tối đa từ 4 - 5%; giảm thêm 1% khi khách hàng booking trong giai đoạn này; giảm 1% khi ký hợp đồng trước 23/3, cá nhân em còn tặng anh 3 chỉ vàng, tương đương với 30 triệu đồng để em lấy chỉ tiêu đầu năm”, Dũng nói.

Cũng tiếp cận với phóng viên tại dự án này, một môi giới khác tên Tùng đưa ra bảng giá và chính sách bán hàng từ chủ đầu tư.

Khi biết môi giới khác đưa ra chính sách cá nhân, Tùng cũng cho biết: “Cá nhân em sẽ cắt toàn bộ % hoa hồng cho anh, tương đương 60 triệu đồng để lấy quan hệ, lần sau anh còn hỗ trợ em ở những dự án khác. Nếu anh đặt cọc 100 triệu, sau 1 tháng ký hợp đồng mua bán, em sẽ chuyển thẳng số tiền 60 triệu vào tài khoản của anh”.

Ở một dự án khác là Masteri Lake Side Ocean Park (Gia Lâm), môi giới Mỹ Hạnh cho biết, chủ đầu tư mở bán tòa L3, tòa nhà cuối cùng của phân khu với mức giá chỉ từ 2 tỷ/căn có diện tích 29m², tương đương với 69 triệu đồng/m². Ngoài ra, chủ đầu tư còn có các căn, diện tích từ 45m² - 68m² - 90m², gần công viên hồ điều hòa 31ha , cách sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) 31KM, mức giá khá dễ chịu so với khu vực, từ 70 triệu đồng/m².

“Chủ đầu tư có chính sách bán hàng hấp dẫn với mức chiết khấu 14% nếu khách hàng thanh toán sớm. Chiết khấu 5% khi khách hàng thanh toán theo tiến độ, hỗ trợ vay tới 70% lãi suất 0% tới tháng 9/2027, miễn phí dịch vụ 24 tháng. Đặc biệt, nếu anh chốt và đặt cọc, cá nhân em sẽ hỗ trợ anh từ 2-5 chỉ vàng, tương đương từ 20 – 50 triệu đồng để em lấy chỉ tiêu”, Hạnh nói.

Đừng nên “tham bát bỏ mâm”

Dự án The Charm An Hưng.

Một dự án khác mà phóng viên khảo sát là dự án The Charm An Hưng. Tiếp cận và trao đổi với phóng viên, môi giới tên Linh cho biết, dự án gồm 2 toà căn hộ cao 30 tầng tại Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Mặt bằng căn hộ một đơn nguyên (1 tầng/toà) bao gồm 11 căn hộ đầy đủ diện tích từ 54m²- 96m². Căn hộ được bàn giao gói nội thất chất lượng cao cấp với điều hòa âm trần Multi ở phòng ngủ và phòng khách, cửa gỗ chống cháy, thiết bị vệ sinh cao cấp, sàn gỗ, trần thạch cao và hệ thống đèn dowlight… giá chỉ từ 69 triệu /m2, chưa bao phí bảo trì.

“Với những căn hộ thanh toán sớm, khách được chủ đầu tư chiết khấu 3%. Với những khách có phương án vay tiền ngân hàng, sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất ưu đãi 0% và ân hạn gốc trong 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng phí dịch vụ 12 tháng. Nếu khách hàng chốt trong tháng 3, cá nhân em sẽ tặng phần quà trị giá 30 triệu đồng”, Linh nói.

Nhận định về làn sóng "cắt máu" sâu của môi giới bất động sản, các chuyên gia cho rằng đây không phải là phương thức mới, mà đã diễn ra từ nhiều năm qua.

“Mục đích của môi giới là muốn bán được hàng để có được % hoa hồng hoặc phần thưởng khi hoàn thành chỉ tiêu KPI của công ty bất động sản giao hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Việc cắt % hoa hồng không chỉ khiến thu nhập của chính họ và đồng nghiệp bị ảnh hưởng trầm trọng mà còn khiến khách hàng dễ rơi vào tình trạng "tham bát bỏ mâm"”, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội môi giới BĐS cho biết.

Ông Đính cũng cho biết, bản thân ông từng chứng kiến quá nhiều khách hàng chỉ vì ham nhận phần hoa hồng của môi giới đã phải chịu cảnh ức chế khi sau đó bị môi giới đó "đem con bỏ chợ", tự phải làm các thủ tục mua bán, vay ngân hàng hay tự giải quyết những tình huống phát sinh...

"Khách mua nhà nên hiểu rằng tiền hoa hồng là môi giới nhận từ lãnh đạo sàn môi giới, chứ không phải là tiền khách trả cho môi giới. Vì thế khi phải cắt hoa hồng quá sâu cho khách, họ sẽ có tâm lý không cần phải có quá nhiều trách nhiệm với sản phẩm mà họ tư vấn và với chính khách hàng nữa.

Một môi giới tốt phải là người tư vấn thông tin tốt và hỗ trợ khách đến phút cuối cùng. Vì vậy, khách hàng nên quan tâm đến chất lượng môi giới thay vì “tham bát bỏ mâm", chỉ nhìn vào khoản tiền môi giới hứa hẹn", ông Đính nói.