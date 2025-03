Chung cư 26 tầng chưa nghiệm thu đã cho người vào ở

(VTC News) -

Ngày 19/3, ông Trần Hoàng Tuấn - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đang làm báo cáo về việc chủ đầu tư dự án tòa nhà Lũng Lô - Vinh (địa chỉ số 33 đường Phan Bội Châu, TP Vinh) do Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 làm chủ đầu tư, chưa nghiệm thu nhưng đã cho dân vào ở nhiều tháng nay.

Tòa nhà Lũng Lô - Vinh cao 26 tầng chưa nghiệm thu đã cho dân vào ở nhiều tháng nay.

Liên quan đến sự việc này, trả lời Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo TP Vinh cho biết đã nhận được thông tin và sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 bị UBND TP Vinh xử phạt vi phạm hành chính 130 triệu đồng do xây dựng trái phép trạm biến áp. Đồng thời, yêu cầu trong thời hạn 90 ngày phải có giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 90 ngày nhưng Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 vẫn chưa được cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho công trình trạm biến áp đã xây dựng trái phép nói trên.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An, trạm biến áp không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. Hiện, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 đang làm thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch.

Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng "việc phê duyệt quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc không dùng quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm".