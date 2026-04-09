Chuẩn bị sẵn hàng nghìn USD, du khách Mỹ sốc khi khám mắt ở Đà Nẵng chỉ 45.000 đồng

Bị các đốm đen ở một bên mắt, cho rằng đây là dấu hiệu của tình trạng rách hoặc bong võng mạc có thể dẫn đến mất thị lực, bà Lindgren đến khám tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng vào tối thứ Sáu. Ngoài giờ hành chính, nhưng bà vẫn được bác sĩ tiếp nhận, thăm khám ban đầu và hướng dẫn quay lại vào đầu tuần để kiểm tra chuyên sâu.

Video ghi lại những chia sẻ của bà Susan Lindgren khi khám mắt tại BV Mắt Đà Nẵng (Nguồn: BV Mắt Đà Nẵng)

Sáng thứ Hai, thấy lượng bệnh nhân đông, nhân viên y tế tư vấn bà quay lại vào buổi chiều. 14h cùng ngày, bà quay lại bệnh viện và nhanh chóng được tiếp nhận khám.

Đóng phí 45.000 đồng, bà Lindgren được thực hiện đầy đủ các bước khám chuyên khoa. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, bác sĩ chủ động mời thêm đồng nghiệp cùng hội chẩn nhằm đảm bảo kết luận chính xác, giúp bệnh nhân yên tâm.

Kết quả cho thấy tình trạng mắt của bà không nghiêm trọng. Các triệu chứng xuất hiện chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường sau phẫu thuật cận thị trước đó. Bà được dặn tái khám sau 2 tuần để theo dõi thêm.

Chia sẻ trong video, bà Lindgren cho biết: “Tôi khá lo lắng nên hỏi lại nhiều lần liệu mình có ổn không. Các bác sĩ đều mỉm cười trấn an. Hai bác sĩ cùng kiểm tra giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

Điều khiến nữ du khách bất ngờ nhất là sau toàn bộ quá trình khám và hội chẩn, bà không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản chi phí nào ngoài 45.000 đồng ban đầu. “Tôi nghĩ mình sẽ phải trả hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD. Nhưng ở đây, tôi được khám đầy đủ chỉ với 45.000 đồng. Mọi thứ dễ dàng, không cần hẹn trước, không phải chờ đợi hàng tuần”, bà chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng trải nghiệm của nữ du khách là minh chứng rõ nét cho chất lượng chuyên môn cũng như chi phí hợp lý của hệ thống y tế công lập tại Việt Nam.

Theo tìm hiểu, mức phí 45.000 đồng là giá dịch vụ khám bệnh và hội chẩn tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, được áp dụng theo quy định đối với dịch vụ không thuộc danh mục thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và không phải khám theo yêu cầu.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết mức giá này được áp dụng thống nhất, không phân biệt giữa bệnh nhân trong nước hay nước ngoài, thể hiện nguyên tắc công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Liên quan đến chi phí khám chữa bệnh tại Việt Nam, bác sĩ Mai Văn Lực (Bệnh viện E) cho biết từ lâu chi phí y tế ở nước ta được đánh giá thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia phát triển, trong đó có Mỹ. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do chi phí nhân lực y tế tại Việt Nam còn thấp, giúp giảm một phần quan trọng trong cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, hệ thống bệnh viện công được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động nên chi phí khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện công được giữ ở mức phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Ngoài ra, hệ thống bảo hiểm y tế mang tính xã hội cũng góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vượt 90% dân số. Người dân tham gia bảo hiểm với mức đóng tương đối thấp nhưng vẫn được quỹ bảo hiểm chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt trong các trường hợp điều trị nội trú hoặc thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

Bác sĩ Lực nhấn mạnh, việc duy trì được chi phí khám chữa bệnh ở mức hợp lý trong khi nhiều kỹ thuật y khoa ngày càng tiệm cận các nước phát triển đang trở thành một lợi thế của hệ thống y tế Việt Nam, khẳng định chất lượng y tế Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới.