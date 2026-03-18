Thay khớp gối bằng robot tại Việt Nam: Chi phí bằng 1/5 nước ngoài, đi lại sau 24 giờ

Sáng 18/3, Bệnh viện E thực hiện 4 ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần sử dụng robot CORI, đánh dấu lần đầu bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp. Đây là bệnh viện thứ 2 trong cả nước ứng dụng công nghệ cao này.

Theo BSCKII Kiều Quốc Hiền (Trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E), 4 bệnh nhân nữ đều có tiền sử đau khớp gối kéo dài nhiều năm, đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện.

BSCKII Kiều Quốc Hiền (Trưởng khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E) khám cho bệnh nhân trước mổ.

Điển hình là bệnh nhân Nguyễn Thị T (60 tuổi, Hà Nội), bị thoái hóa khớp gối hai bên trong thời gian dài. Dù sử dụng nhiều phương pháp như dùng thuốc, tiêm dịch khớp, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu và thậm chí phẫu thuật nội soi, tình trạng bệnh vẫn tiến triển nặng.

Ngày 16/3, bệnh nhân đến khám tại khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E. Qua kết quả chụp X-quang khớp gối phải, các bác sĩ phát hiện khớp gối phải của bệnh nhân thoái hóa ở giai đoạn 4, sụn gần như mất hoàn toàn, xuất hiện nhiều gai xương và biến dạng rõ rệt, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Tương tự, bệnh nhân Tô Thị C (71 tuổi, Hà Nội) cũng trải qua hành trình điều trị kéo dài với nhiều đau đớn. Cơn đau ngày càng tăng khiến bà không thể thực hiện các sinh hoạt thường ngày như đạp xe hay leo cầu thang.

Sau khi được thăm khám và chẩn đoán thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, bệnh nhân được chỉ định thay khớp gối toàn phần có hỗ trợ robot. Trước ca mổ, bà bày tỏ kỳ vọng lớn vào phương pháp mới, mong muốn giảm đau và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Theo BSCKII Kiều Quốc Hiền, việc đưa robot CORI vào phẫu thuật là bước tiến quan trọng trong điều trị các bệnh lý khớp gối. Hệ thống này có khả năng thu thập và xử lý dữ liệu giải phẫu ngay tại phòng mổ, từ đó hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch và thực hiện các đường cắt xương với độ chính xác rất cao, đảm bảo khớp nhân tạo được đặt đúng vị trí và phù hợp với cấu trúc tự nhiên của từng bệnh nhân.

Khác với nhiều công nghệ trước đây, robot CORI không yêu cầu người bệnh phải chụp CT hay MRI trước phẫu thuật. Thay vào đó, thiết bị sẽ xây dựng mô hình 3D và tính toán các thông số sinh cơ học theo thời gian thực ngay trong quá trình mổ. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ cho người bệnh. Với sai số dưới 1 mm, robot đóng vai trò như “trợ lý thông minh”, giúp phẫu thuật viên kiểm soát chính xác từng thao tác.

So với phương pháp mổ truyền thống, phẫu thuật thay khớp gối có robot hỗ trợ mang lại nhiều ưu điểm vượt trội. Đường mổ nhỏ hơn, mức độ xâm lấn thấp hơn giúp hạn chế tổn thương mô mềm, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Trong điều kiện thuận lợi, bệnh nhân có thể tập đứng và đi lại chỉ sau khoảng 24 giờ, sau 2 - 3 tuần có thể sinh hoạt gần như bình thường. Đồng thời, việc kiểm soát chính xác phạm vi cắt xương và cân bằng dây chằng cũng giúp giảm nguy cơ biến chứng như tổn thương mạch máu, dây chằng hay sai lệch khớp.

Không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, công nghệ này còn góp phần tối ưu hóa thời gian phẫu thuật. Theo các bác sĩ, nếu như trước đây một ca thay khớp gối có thể kéo dài từ 60 - 120 phút, thì với sự hỗ trợ của robot, thời gian này có thể rút ngắn đáng kể, đặc biệt trong những trường hợp biến dạng phức tạp.

Ca phẫu thuật sử dụng ứng dụng robot Cori.

BS Hiền cũng nhấn mạnh rằng robot không thể thay thế hoàn toàn vai trò của bác sĩ. Để hệ thống hoạt động hiệu quả, phẫu thuật viên phải cung cấp dữ liệu đầu vào chính xác và có đủ kinh nghiệm để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình mổ. Do đó, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ vẫn là yếu tố then chốt quyết định thành công của ca phẫu thuật.

Một điểm đáng chú ý khác là chi phí thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam hiện thấp hơn khoảng 4-5 lần so với các nước trong khu vực như Thái Lan hay Singapore, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người bệnh trong nước.

Tại Việt Nam, khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy khoảng 30-40% người trên 60 tuổi mắc thoái hóa khớp gối, tỷ lệ ở phụ nữ sau mãn kinh cao hơn rõ rệt. Ở người trên 40 tuổi, tỷ lệ này chiếm trên 23%.

Trong bối cảnh già hóa dân số và tỷ lệ thoái hóa khớp gối ngày càng gia tăng, việc ứng dụng robot trong thay khớp gối toàn phần góp phần hiện thực hóa mục tiêu y học chính xác, an toàn và hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi quyết định điều trị.

Từ thực tế điều trị, các chuyên gia khuyến cáo bệnh thoái hóa khớp gối thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu. Nhiều người do tâm lý e ngại phẫu thuật hoặc tự ý sử dụng các phương pháp dân gian, thuốc không rõ nguồn gốc đã khiến bệnh tiến triển nặng, gây biến dạng khớp và làm giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau khớp kéo dài, cứng khớp, hạn chế vận động, người dân cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc Bệnh viện E lần đầu tiên ứng dụng robot CORI trong phẫu thuật thay khớp gối không chỉ mang lại hy vọng mới cho người bệnh mà còn góp phần khẳng định xu hướng phát triển của y học hiện đại tại Việt Nam - nơi công nghệ cao đang ngày càng được ứng dụng sâu rộng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện toàn diện cuộc sống cho người dân.