Chính thức từ hôm nay: Lương dưới 17 triệu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Trước đó, giữa tháng 10/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/10 đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN), áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Lương dưới 17 triệu không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh minh họa).

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi này là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc.

Theo đó, mức giảm trừ nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, khiến ngân sách giảm thu khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Theo tính toán, cá nhân là người nộp thuế (nếu không có người phụ thuộc) có mức thu nhập là 17 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm 10,5% là 1,785 triệu đồng cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế) nên chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 17,285 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 24 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm (2,52 triệu đồng) cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế), cộng thêm 6,2 triệu đồng (giảm trừ cho 1 người phụ thuộc) thì cũng sẽ chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 24,22 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 2 người phụ thuộc, trường hợp này mức thu nhập 31,155 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 31,155 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Với mức giảm trừ này, những người có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Cụ thể, thu nhập dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế TNCN.

Điều này giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời phản ánh sự điều chỉnh hợp lý của Nhà nước trong bối cảnh giá cả và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Hộ kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng trở xuống được miễn thuế

Luật Thuế TNCN sửa đổi cũng quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế TNCN. Đồng thời, luật này sửa đổi, bổ sung khoản 25 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2024, cho phép hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng trở xuống miễn thuế GTGT.

Ví dụ, hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế GTGT và thuế TNCN. Tuy nhiên, nếu doanh thu đạt 501 triệu đồng, hộ phải nộp thuế GTGT trên toàn bộ 501 triệu đồng, được miễn thuế TNCN cho phần 500 triệu đồng và chỉ nộp thuế TNCN trên 1 triệu đồng còn lại.

Biểu thuế rút gọn còn 5 bậc

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế.

Theo đó, các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng, trong khi mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng. Biểu thuế mới được đánh giá là giúp tất cả cá nhân đang nộp thuế theo các bậc hiện hành đều được giảm nghĩa vụ thuế.

Với biểu thuế mới, tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Biểu thuế mới cũng khắc phục việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

Riêng với bậc 5, mức thuế suất vẫn là 35%. Bộ Tài chính cho biết đây là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%.