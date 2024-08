Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư

(VTC News) -

Sáng 3/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức họp báo thông báo kết quả hội nghị.

Theo thông báo tại họp báo, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu bầu đạt tuyệt đối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Giáo sư, Tiến sĩ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Tô Lâm từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng Phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 4/2016, ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an.

Sáng 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Tô Lâm.