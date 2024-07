Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

(VTC News) -

Sáng 4/7, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024. Trước khi hội nghị bắt đầu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Công văn số 10038 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại hội nghị. (Ảnh: CAND)

Bộ trưởng Bộ Công an cũng thông báo Quyết định 1292 của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an.

Bên cạnh đó là dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Công an; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới.

Các đại biểu tại hội nghị cũng sẽ cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an...

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong đó, hội nghị lần này bàn một số nội dung quan trọng, đánh giá kết quả, kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay; đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024; đánh giá sơ kết việc thực hiện một số chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ liên quan đến công tác Công an và dự kiến sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ.

Do vậy, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện và thống nhất.