Chó gây cháy nhà vì gặm sạc dự phòng

(VTC News) -

Sở cứu hỏa Tulsa ở bang Oklahoma (Mỹ) ngày 7/8 đã thông tin về một vụ cháy nhà do nổ pin lithium ion, mà nguyên nhân xuất phát từ thói quen nhai gặm của vật nuôi trong nhà.

Đoạn video do Sở cứu hỏa Tulsa công bố cho thấy, chú chó màu trắng tha một cục sạc dự phòng lên chiếc đệm và liên tục gặm. Cục sạc sau đó phát nổ, khiến chú chó trắng giật mình nhả sạc. Chiếc đệm bốc cháy chỉ sau vài giây.

Video chó gặm sạc dự phòng gây cháy nhà ở Mỹ. (Nguồn: Sở Cứu hỏa Tulsa)

Andy Little, người phát ngôn Sở cứu hỏa Tulsa, cho biết ngôi nhà hư hại nặng vì vụ cháy, nhưng các vật nuôi đã thoát ra ngoài qua cửa dành cho chó và không bị thương.

"Hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều nếu không có lối thoát hiểm hoặc nếu gia đình đang ngủ vào thời điểm đó", ông Little nói thêm.

Theo người phát ngôn Sở cứu hỏa Tulsa, cháy pin lithium ion là "vấn đề nghiêm trọng mà các sở cứu hỏa trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt".

Ông Little cho biết thêm, loại pin thường được dùng để sạc điện thoại di động này được biết đến với khả năng lưu trữ lượng năng lượng đáng kể trong một không gian nhỏ gọn. Thế nhưng, khi năng lượng này được giải phóng không kiểm soát, nó có thể bị quá nhiệt, phát nổ và gây ra khí độc khi cháy.

"Pin có thể phát nổ vì nhiều lý do như thiết bị hỏng, quá nhiệt, sạc quá mức hoặc dùng bộ sạc không tương thích. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp chó cưng nhai gặm làm sạc phát nổ", ông Little nói và cảnh báo người dân thận trọng khi sử dụng thiết bị có chứa pin lithium ion, "đặc biệt là cất giữ pin ở nơi an toàn, xa tầm với của trẻ em và vật nuôi".

Ông Little cũng lưu ý việc tái chế và sử dụng pin lithium ion đúng cách theo hướng dẫn an toàn. "Chúng phải được mang đến trung tâm tái chế được chỉ định hoặc điểm thu gom chất thải nguy hại. Không nên vứt vào thùng rác vì điều này có thể làm hỏng pin và có khả năng gây cháy nổ".