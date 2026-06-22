Vé xem Messi ở World Cup 2026 đắt ngang 2 cây vàng vẫn đầy người mua

(VTC News) -

Theo TyC Sports, người hâm mộ muốn theo dõi Lionel Messi thi đấu tại World Cup 2026 đang phải chấp nhận mức giá không tưởng. Trước trận đấu giữa Argentina và Áo ở lượt trận thứ hai bảng J, một số vé trên nền tảng chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) được bán với giá hơn 11.000 USD (khoảng hơn 289 triệu đồng).

Hiện vẫn còn vé các hạng 1, 2 và 3 dành cho trận đấu của Argentina, với mức giá dao động từ 2.760 USD đến 11.500 USD (khoảng 72 đến 302 triệu đồng). Giá vé có thể tăng hoặc giảm trong những giờ tới. Tuy nhiên, theo TyC Sports, có một điều chắc chắn là tất cả số vé còn lại rồi cũng sẽ được bán hết.

Vé xem các trận đấu của Messi và đội tuyển Argentina có giá cao ngất ngưởng. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Argentina, đây là hệ quả của cơ chế giá linh hoạt (dynamic pricing) được FIFA áp dụng lần đầu tiên tại World Cup. Giá vé liên tục thay đổi theo nhu cầu thị trường thay vì được cố định như các kỳ World Cup trước.

Tất cả các mức giá đều được công khai trên nền tảng chính thức của FIFA. Tổ chức này thu 100% doanh thu từ việc bán vé trực tiếp và khoảng 30% phí từ các giao dịch chuyển nhượng vé (chia giữa người mua và người bán). FIFA được cho là đang hướng tới mục tiêu doanh thu kỷ lục 3 tỷ USD từ hoạt động bán vé.

Hệ thống bán và chuyển nhượng vé mới đang mang lại thành công lớn về mặt thương mại. FIFA ngày 21/6 cho biết 36 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 đạt tỷ lệ lấp đầy khán đài lên tới 99,54%, tương đương hơn 2,3 triệu lượt khán giả đến sân. Nhờ lượng nhu cầu xem khổng lồ cùng sức hút từ những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, nhiều trận đấu vẫn gần như kín chỗ dù giá vé tăng lên mức rất cao.

Video: Argentina thắng Algeria 3-0

Trận Argentina gặp Áo được xem là một trong những sự kiện được mong chờ nhất vòng bảng. Messi vừa lập hattrick trong chiến thắng 3-0 trước Algeria ở trận ra quân, qua đó tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, mức giá vé tăng mạnh cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã công khai chỉ trích chính sách giá hiện nay của FIFA.

"Các bạn có biết một vé vào sân Azteca có giá bao nhiêu không? 120.000 peso, tương đương gần 7.000 USD. Ai có thể trả nổi mức giá đó?", bà đặt câu hỏi.