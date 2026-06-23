Messi nhảy chân sáo đá phạt đền ra ngoài, lập kỷ lục không mong muốn

(VTC News) -

Trên sân AT&T (Dallas) ở Arlington (bang Texas, Mỹ), Lionel Messi đứng trước cơ hội lịch sử trên chấm phạt đền trong trận đấu giữa Argentina và Áo. Siêu sao người Argentina chỉ cần sút tung lưới đối thủ thêm một lần để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của World Cup.

Lionel Messi có cơ hội ghi bàn sớm trong trận Argentina gặp Áo. Anh chỉ cần thêm 1 bàn để phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup. (Ảnh: Reuters)

Sau cú sút từ chấm phạt 11 mét ở phút thứ 9, Messi lập kỷ lục nhưng lại không phải cột mốc được người hâm mộ mong chờ. "El Pulga" chạy đà chậm rãi và khựng lại ở nhịp cuối cùng, đặt trụ chân phải như nhảy chân sáo và thực hiện cú đá nhẹ về góc phải khung thành, đưa bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của hàng vạn cổ động viên trên khán đài cũng như khán giả truyền hình.

Đây không phải lần đầu tiên Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền ở đấu trường World Cup mà đã là lần thứ ba anh đá 11 mét không thành công (không tính luân lưu) trong các trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Siêu sao 38 tuổi trở thành cầu thủ đá hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Tổng cộng trong 6 kỳ World Cup tham dự, Messi có 7 quả phạt đền nhưng chỉ ghi 4 bàn. Anh bị thủ môn cản phá 2 lần (gặp Iceland ở World Cup 2018 và gặp Ba Lan năm 2022). Tình huống trong trận Argentina đáu với Áo là lần đầu tiên Messi đá ra ngoài từ chấm phạt đền ở World Cup.

Siêu sao của Argentina chạy đà chậm rãi và quyết định thực hiện cú "nhảy chân sáo". (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, anh không đánh lạc hướng được thủ môn của đối phương. (Ảnh: Reuters)

Cú sút của Messi cũng đưa bóng đi ra ngoài. (Ảnh: Reuters)