Chiến lược thu hút dòng tiền từ giới nhà giàu vào thủ phủ home resort ở miền Bắc

(VTC News) -

Đón đầu cột mốc tăng giá ở “toạ độ vàng” đất Cảng

Trong 1 tháng qua, sau chỉ đạo của Thủ tướng, 23 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,1 đến 1% một năm, tùy kỳ hạn. Mức giảm mạnh khiến kênh tiền gửi mất dần sức hấp dẫn với nhà đầu tư, thay vào đó dòng tiền sẽ dồn vào địa ốc bởi đây luôn là kênh đầu tư an toàn, lợi nhuận cao.

Đáng chú ý, trọng tâm của thị trường BĐS đang tập trung vào các dự án quy mô lớn với nhiều dư địa phát triển tại các địa phương giàu tiềm năng như Hải Phòng. Trong đó, Vinhomes Royal Island vẫn tiếp tục là tọa độ vàng thu hút nhà đầu tư từ khắp miền Bắc đổ về đón sóng tăng trưởng. Mới đây nhất, dự án này lập kỷ lục với hơn 100 căn biệt thự được những khách hàng “nhà giàu” từ “thủ phủ công nghiệp” Hải Dương chốt đơn chỉ trong 2 tuần.

Biệt thự Golf Land hấp dẫn giới siêu giàu nhờ chất sống - nghỉ dưỡng độc đáo, đẳng cấp.

Tại Vinhomes Royal Island, phân khu Golf Land - thủ phủ home resort mới của miền Bắc, đang nhận sự quan tâm lớn nhờ vừa hợp gu giới thượng lưu, vừa nhận được sóng tăng trưởng mạnh mẽ từ các cú hích hạ tầng khu vực.

Trong đó, cầu Hoàng Gia vừa hợp long và sẽ chính thức thông xe từ tháng 8/2025; cầu Nguyễn Trãi - cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2027; cầu Bến Rừng nối Thủy Nguyên với thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa thông xe; sân bay Cát Bi đang được mở rộng để đón tới 13 triệu lượt khách/năm… Đây là nền tảng để giá trị BĐS tại Golf Land và Vinhomes Royal Island thăng hạng nhanh chóng trong thời gian tới.

Cầu Hoàng Gia - biểu tượng mới của Hải Phòng vừa chính thức hợp long vào ngày 15/3.

Đòn bẩy tăng giá của biệt thự Golf Land còn đến từ hệ thống tiện ích đẳng cấp liên tục được bổ sung, hoàn thiện tại Thành phố Đảo Hoàng Gia. Sau bến du thuyền cao cấp với hàng trăm chỗ neo đậu đã khai trương kỹ thuật, thời gian tới, sẽ có thêm VinWonders & Safari cùng Vincom Mega Mall ra mắt, giúp tăng sức hút cho đại đô thị, đồng thời, kích thích thanh khoản nói chung.

Bội thu nhờ tiềm năng kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng

Biệt thự Golf Land cũng có thể giúp chủ sở hữu tăng thêm lợi nhuận nếu khai thác hiệu quả tiềm năng kinh doanh du lịch. Kể từ sau đại dịch COVID-19, du khách đang ưu tiên lựa chọn các hành trình nghỉ dưỡng 1 - 2 ngày tại các điểm đến ở gần, có thể di chuyển thuận tiện bằng ô tô. Với hạ tầng giao thông hiện đại và đang tiếp tục được hoàn thiện quanh Vinhomes Royal Island, khoảng cách từ Golf Land tới các tỉnh, thành phía Bắc sẽ ngày càng được rút ngắn lại, đặc biệt, thời gian chạy xe từ Hải Dương tới đây chỉ 30 phút, từ Hà Nội chỉ chưa đầy 1 giờ.

Biệt thự Golf Land là điểm hẹn lý tưởng dành cho tour du lịch golf ở Hải Phòng.

Là phân khu khép kín với kiến trúc độc bản, sang trọng, được xây dựng trên diện tích đất rộng, biệt thự Golf Land là điểm hẹn lý tưởng để giới tinh hoa tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư và đẳng cấp. Mặt tiền lớn lên tới 14m cùng các ô cửa rộng với vách kính kịch sàn, sát trần cũng tạo nên không gian khoáng đạt, giúp các gia chủ và du khách cảm nhận rõ hơi thở của thiên nhiên trong từng điểm chạm.

Đặc biệt, Golf Land sở hữu hồ nước ngọt thiên tạo lớn nhất và duy nhất trên đảo Vũ Yên, mang lại không khí trong lành, mát mẻ quanh năm cùng trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng độc bản.

Cùng với đó là “tầm view triệu đô” mở ra khung cảnh tuyệt mỹ của Vinpearl Golf Hải Phòng 36 hố quy mô 160ha. Ngoài cảnh quan đẹp mắt và quy mô hàng đầu Đông Nam Á, sân golf tại đây được hỗ trợ chiếu sáng ban đêm nên các golf thủ có thể sống trọn vẹn với đam mê suốt 24/7.

Trong bối cảnh TP Hải Phòng đang nỗ lực đưa golf trở thành sản phẩm chủ lực thu hút du khách từ khắp thế giới, Golf Land chính là điểm đến hàng đầu dành cho các tín đồ của bộ môn thể thao quý tộc này, mở ra triển vọng kinh doanh đầy hấp dẫn cho các biệt thự “home resort”.

Bên cạnh đó, các gia chủ Golf Land và du khách còn dễ dàng tiếp cận các đại tiện ích khác của “đảo tỷ phú” thông qua 3 tuyến đường huyết mạch là Hạnh Phúc, Tia Sáng và Tương Lai. Chỉ với 5 phút di chuyển, du khách có thể thử sức bộ môn cưỡi ngựa với dàn “thần mã” quý hiếm từ khắp thế giới tại Vinpearl Horse Academy. Cùng với đó là cơ hội vui chơi - giải trí - mua sắm tại Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên hay sắp tới đây là VinWonders và Vincom Mega Mall.

Du khách tới Golf Land sẽ muốn trở lại nhiều lần vì tiện ích đẳng cấp và trải nghiệm trọn vẹn.

Trải nghiệm tại Golf Land sẽ càng thêm trọn vẹn và thăng hoa với các sự kiện bom tấn thường xuyên được tổ chức. Sau các đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế đón hàng trăm nghìn khách vào năm ngoái, ngôi sao xứ Hàn B.I cùng các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như Quang Hùng MasterD, Rhyder, Marzuz vừa “đốt cháy” đảo Vũ Yên trong Lễ hội âm nhạc quốc tế Road to 8Wonder - The Next Icon. Đặc sản này sẽ tiếp tục được chủ đầu tư dành tặng cho cư dân và du khách trong thời gian tới với nhiều bất ngờ hơn nữa.

Được thi công thần tốc bởi nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam, biệt thự Golf Land sẽ sớm được bàn giao, tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho ngành du lịch Hải Phòng, đồng nghĩa là nhà đầu tư có thể thu ngay dòng tiền từ khai thác kinh doanh. Đây chính là động lực thúc đẩy cuộc đua tìm kiếm sản phẩm tiềm năng ở Vinhomes Royal Island ngày càng thêm sôi động, trong bối cảnh dòng tiền giá rẻ đang tăng mạnh.